Negli States in elettrico: il viaggio di Christian

Negli States in elettrico: Christian, un lettore, ha voluto fare questa esperienza noleggiando una Bolt. Ecco un bilancio, utile per chi sta facendo un pensierino.

Gli States in elettrico, noleggiando una Chevrolet Bolt

“V i racconto l’esperienza di una breve vacanza negli Stati Uniti con destinazione Miami-Orlando, dove abbiamo scelto di noleggiare una vettura elettrica. Prima nota di demerito a Hertz. Contattata mesi prima per chiedere delucidazioni in merito all’utilizzo delle vetture elettriche, non ha risposto alla banale domanda: se noleggio una Tesla posso usare i Supercharger? Spoiler: sì, ma l’ho scoperto una volta arrivato là. Alla fine abbiamo optato per una Kia e-Niro noleggiata con Dollar. Anche qui un po’ di malcontento quando ci hanno consegnato una Chevrolet Bolt, che è sì della stessa categoria, ma più corta e più stretta, anche se alla fine ci siamo stati. La cosa che ho notato, arrivando in uno stato simbolo di eccessi e sprechi, è che accanto ai numerosi pickup e muscle car si individuavano parecchie EV. In particolare Tesla, ma anche Chevrolet, Kia, Hyundai e Polestar “ .

Per le ricariche come app ho scelto ChargePoint: funziona in Europa e negli USA

“ La Bolt nel complesso si è comportata bene, un po’ scattosa perché non ha (o non ho trovato) modo di regolare la modalità di accelerazione. Però dispone della possibilità di attivare/disattivare la modalità one pedal drive. Trovo un po’ macchinosa l’idea della levetta sul volante che non serve a regolare l’intensità della frenata rigenerativa, ma a chiederne di più all’occorrenza. Bastava legare la funzione al pedale del freno, come fa Tesla, per rendere il tutto più semplice. Non ho trovato neppure modo di visualizzare la % di carica al posto dell’autonomia stimata. Per le ricariche abbiamo scelto ChargePoint: ha il vantaggio di essere attivabile in Europa e funzionare anche negli States. Aspetti positivi: ho potuto utilizzare il telefono come RFID (funzionalità che mi risulta abbia solo EnelX). Aspetti negativi: 1) non sono mai riuscito ad attivare le colonnine in roaming, ma solo quelle di Chargepoint. 2) la tessera che avevamo non ha mai funzionato. 3) ogni tanto indicava colonnine come libere anche se erano occupate “ .

Abbiamo fatto 769 miglia con 69 euro: fa circa 0,06 euro al km

“ Tirata d’orecchie invece a ShellRecharge (molto presente negli USA), ma che evidentemente ha una versione dell’app solo europea. E non trova le colonnine americane (non ha nemmeno tra le opzioni le prese USA). Le altre app suggerite da Dollar non erano scaricabili in quanto richiedono uno smartphone americano (cosa che si potrebbe ovviare acquistando una SIM locale, ma noi non l’abbiamo fatto). Come accennavo, una volta ritirata l’auto mi è stato consegnato un foglio che diceva che con la Tesla avrei potuto ricaricare ai SUC. E le ricariche sarebbero state addebitate sul saldo finale del noleggio…averlo saputo prima! Non ho un conteggio preciso dei km percorsi, mi sono dimenticato di fotografare il cruscotto al termine del noleggio, ma ho fatto un conto. Abbiamo percorso circa 760 miglia spendendo €69 (0,09 €/mi, ovvero 0,06 €/km). Più una piccola ricarica fatta presso la casa che avevamo affittato (circa 10%) e un’altra ad Orlando ad una AC gratuita (anche qui circa il 10%), per un totale di 191kWh “ .

Negli States in elettrico: le fast sono poche e distanti tra loro

“ C’è stato qualche problema con le ricariche, perché le fast sono poche, distanti tra loro e spesso occupate con auto in fila (situazione piuttosto significativa). Considerando anche che eravamo costretti ad usare solo le ChargePoint. Le AC, invece, non erano comode (non ne avevo vicino al resort, e spesso non c’erano neppure presso i supermercati). Stupidaggine mia, perché presso il Kennedy Space Centre invece c’erano 4 bellissime AC gratuite con pannello, ma me ne sono accorto solo al momento di andarmene. Invece devo fare l’ennesima tiratona di orecchie alla Disney, perché è imbarazzante che, in parcheggi da oltre 10k posti, siano presenti solo 4 colonnine di ricarica. Ovviamente tutte occupate. Ultimo suggerimento: per viaggiare senza patemi ho attivato Sunpass-mini, dispositivo simile al Telepass che acquisti a 5$ presso alcuni supermercati e farmacie. Si attiva online (servono numero e indirizzo americani) e si ricarica come una prepagata: in totale abbiamo speso $35. Hertz chiede 10$ per ogni giorno di utilizzo più i pedaggi, o $14/d – $70/w pedaggi inclusi: da valutare per chi pensa di spostarsi parecchio“.

