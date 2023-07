Motore, batteria, abitacolo: Marelli integra la gestione termica

Marelli presenta il nuovo modulo di gestione termica integrato per veicoli elettrici, che migliora l’efficienza, la sicurezza e aumenta l’autonomia fino al 20%.

Il nuovo modulo di gestione termica integrato (iTMM – integrated Thermal Management Module) consente di combinare in modo efficiente i diversi circuiti termici del veicolo in un unico componente, per un sistema di gestione termica estremamente efficiente.

Tre funzionalità, un solo dispositivo

La gestione ottimizzata dell’energia termica è un fattore chiave nei veicoli elettrici, che non possono sfruttare il calore prodotto dalla combustione e normalmente disperso. Le esigenze di raffreddamento e riscaldamento dei componenti e dei passeggeri a bordo richiedono quindi un elevato consumo energetico a carico della batteria. I tre sistemi che incidono maggiormente sul consumo di energia sono: il sistema termico del motore elettrico, il sistema termico della batteria e il sistema termico dell’abitacolo.

I veicoli elettrici sono generalmente dotati di diversi scambiatori di calore, ognuno con un’unica funzione. Al contrario, spiega Marelli «il modulo iTMM gestisce in maniera modulare gli scambiatori di calore raffreddati ad acqua, come il refrigeratore o il condensatore raffreddato ad acqua, con una gestione intelligente della valvola».

Utilizzando una valvola combinata, che gestisce fino a 6 combinazioni di canali, l’iTMM collega i tre sistemi, «sfruttandone le sinergie e condividendo i componenti, per una gestione energetica ottimizzata». Questo riduce la complessità totale del sistema, «garantendo allo stesso tempo un raffreddamento ottimale del motore elettrico, sicurezza elevata e ricarica ultraveloce della batteria e il massimo comfort termico all’interno dell’abitacolo».

Meno spreco di energia, l’autonmima aumenta del 20%

Un altro miglioramento reso possibile dal modulo iTMM, scrive Marelli, è «l’efficienza in condizioni climatiche avverse e a basse temperature, che consente di aumentare l’autonomia del veicolo fino al 20% se combinato con un sistema a pompa di calore in condizioni invernali».

Il sistema integrato riduce il numero di componenti, con dimensioni e peso inferiori. Il modulo soddisfa anche tutti i più recenti requisiti del mercato, come la ricarica ultraveloce con precondizionamento e la conformità agli standard OBD (On-Board Diagnostics – diagnostica di bordo).

La divisione Thermal Solutions di Marelli sviluppa una gamma completa di sistemi termici per ottimizzare la durata e le prestazioni dei veicoli, sia per motori a combustione interna sia per motori elettrici.

Con circa 50.000 dipendenti nel mondo, il perimetro di Marelli conta 170 fra stabilimenti e centri di Ricerca e Sviluppo in Asia, America, Europa e Africa.

