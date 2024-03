Motodays 2024: tanto elettrico alla Fiera di Roma

Esposizioni, intrattenimento, formazione e, soprattutto, tante esperienze di guida “live”. È questa la nuova ricetta del Motodays 2024, rassegna dedicata all’universo due ruote, che dall’8 al 10 marzo animerà i padiglioni della Fiera di Roma. C’è anche l’elettrico.



Dopo quattro anni di stop ed edizioni passate un po’ in sordina, Motodays è pronto a tornare nella Capitale con una tre-giorni (8-10 marzo) più accattivante, incentrata principalmente sul mototurismo.

La formula, rinnovata, propone agli appassionati centauri del centro-sud (ma non solo, ovviamente) un intenso programma di attività dinamiche ed esperienziali. Si tratta di nuove proposte più coinvolgenti che vanno ad aggiungersi a quelle già ben collaudate in passato, incentrate sulle esposizioni delle novità motoristiche ma anche le gare e gli spettacoli nelle aree esterne.

Valore aggiunto di questa edizione sono i test drive delle ultime moto uscite sul mercato, che potranno essere provate in anteprima grazie al coinvolgimento diretto delle Case produttrici e della rete dei concessionari. Ovviamente la scelta è molto ampia, per tutti i gusti e tutte le tasche, e comprende anche l’elettrico.

E-Mobility protagonista

Come prevedibile, infatti, alla mobilità sostenibile è riservata un’attenzione particolare.

A Roma saranno presenti diverse case specializzate nelle due ruote a zero emissioni, con nomi di prima fascia come Vmoto, Askoll, Fantic, Talaria, E-Fun e Velocifero, senza contare le ultime proposte elettriche che decideranno di esporre marchi generalisti come Kawasaki, Yamaha o Honda.

Oltretutto, al di là della mostra tout court, nei giorni del Motodays ci sarà anche spazio per approfondimenti sulle tematiche più attuali legate alla urban mobility e alla transizione ecologica. Il palcoscenico sarà la Cooltra Arena, dove si alterneranno decine di testimonianze di aziende e istituzioni impegnate nella transizione ecologica e nella sostenibilità.

Un focus speciale riguarderà gli scooter elettrici e, in particolare, il boom dei sistemi di sharing nelle città, in rapida crescita in Europa, di cui proprio la spagnola Cooltra è uno dei principali player.

Rimanendo nel campo delle zero emissioni, un’attenzione particolare ce le avranno anche le eBike. Nell’area E-Experience sarà infatti possibile testare alcune bici a pedalata assistita in circuiti appositi, e perché no, magari sfruttare qualche promozione per comprarle.

I biglietti d’ingresso per Motodays 2024 possono essere acquistati esclusivamente sul sito ufficiale e nei punti vendita Vivaticket.

Questi gli orari della kermesse:

– venerdì 8 marzo (9.00-19.00)

– sabato 9 marzo (9.00-20.00)

– domenica 10 marzo (9.00-19.00)

