Monopattino elettrico grande come un foglio: dal Giappone arriva Arma

Monopattino elettrico così compatto da avere le dimensioni di un foglio A4 una volta ripiegato. È la sfida che Arma lancia alla connazionale Honda: creare il monopattino più piccolo e leggero al mondo

Un monopattino elettrico al posto del pranzo non è forse un grande affare, ma un monopattino che ripiegato sta dentro un cestino da pranzo può essere la svolta per ogni pendolare. Deve essere questa l’idea che ha condotto l’azienda giapponese Arma a produrre il proprio piccolissimo due ruote elettrico. I più attenti di voi avranno pensato al rinnovato Motocompacto di Honda, e in effetti ci sono delle peculiarità comuni oltre alla prossimità geografica delle aziende in questione.

Monopattino elettrico da 4,5 kg

Ma Arma ha reso tutto ancora più piccolo e leggero di Motocompacto e quindi ancora più portatile. Sta tutto in una valigetta con tanto di maniglia e 4,5 kg di peso totale laddove Motocompacto era progettato per adattarsi facilmente al bagagliaio dell’auto. D’altronde il prodotto di Honda è un rebuild di un piccolo motorino che veniva venduto insieme ad un’auto.

Il design di Arma è così compatto che ricorda anche i pacchetti di Amazon che contengono i libri, siamo circa ai 21 cm di larghezza per 30 di altezza, pollice più pollice meno le stesso di un foglio A4 appunto richiamato nel comunicato aziendale. Il monopattino presenta molti più giunti pieghevoli rispetto all’ormai famoso Motocompacto di Honda e il suo design minimalista lo aiuta a piegarsi in un piccolo pacchetto delle dimensioni di una bilancia pesapersone. L’azienda afferma che si piega e si apre in soli 30 secondi da verificare partendo magari dal video sopra. Sull’autonomia, sempre stando ai dati forniti dal produttore, siamo intorno ai 14,5 km forse generosi, ma in ogni caso l’utilizzo è quello dell’ultimo miglio e tale deve rimanere.

Autonomia 14 km, ma batterie sostituibili

Da questo punto di vista però Arma è dotata di batterie sostituibili agli ioni di litio, ciascuna delle quali fornisce l’autonomia di cui sopra e si ricarica completamente in 2 ore tramite USB Type-C. Questa caratteristica consente però di trasportare batterie extra per i viaggi più lunghi, garantendo quindi affidabilità e comodità in movimento. ​Certo va messo in conto una spesa extra. Ma infatti la domanda finale è questa: quanto costa Arma?

Il progetto del monopattino elettrico Arma è su Kickstarter e, quando manca più di un mese alla chiusura della raccolta fondi, ha già raggiunto la quota richiesta equivalente a 31.450 euro. A dire il vero piuttosto bassa, ma il secondo obiettivo è fissato a 150mila dollari a testimoniare che siamo di fronte ad ambizione più che a velleità. Per quanto riguarda i prodotti: sono già finiti i monopattini al prezzo early bird con 40% di sconto sul prezzo effettivo. Quindi 30 persone si sono portati via il futuro monopattino più leggero e piccolo del mondo (secondo certificazione riportata sul sito) al prezzo di 850 euro.

Quanto costa il monopattino elettrico

Per il prossimo lotto del monopattino elettrico ne occorrono quasi 1000 a seconda delle oscillazioni dello yen, ma ci sono anche offerte risparmio se si acquistano due o tre monopattini insieme. In questo caso però bisogna avere grande fiducia nel progetto perché il design è destinato a cambiare rispetto a quanto possiamo vedere ora e le consegne non inizieranno prima di luglio 2024. A ognuno la scelta di prendersi il leggerissimo rischio.

