Monopattino elettrico BMW: c’è il brevetto

Brevettato un monopattino elettrico BMW con ruote più grandi del solito e sistema pieghevole innovativo. Motore da 500 W e sistema di autobilanciamento.

Per il momento abbiamo accurati disegni industriali e un generico nome: “Veicolo elettrico di piccole dimensioni”. Ma tanto basta per scatenare la curiosità nei confronti del futuro monopattino elettrico BMW. Alcune caratteristiche sono già piuttosto intriganti. Ad esempio le ruote molto più grandi rispetto ai normali monopattini, cui comunque questo nuovo prototipo si richiama. Inoltre si capisce che BMW voglia un mezzo integrato nel sistema di trasporto pubblico, o che comunque possa essere ridotto a dimensioni trasportabili. Per questo si avvale di un interessante meccanismo di ripiegamento della ruota posteriore che consente proporzioni ancora più compatte rispetto ad altri monopattini elettrici.

Monopattino elettrico BMW mini

Il meccanismo di ripiegamento delle ruote ha un primo snodo con un asse di perno. Il veicolo è regolabile dalla posizione aperta alla posizione ripiegata tramite il giunto. La sezione di supporto anteriore è collegata alla sezione di supporto posteriore tramite il primo giunto. Nella posizione aperta, la ruota posteriore si trova in una posizione esterna dove è disposta all’esterno dell’area di ricezione, e nella posizione piegata, è invece posizionata in una posizione interna dove è disposta almeno parzialmente all’interno dell’area di ricezione.

La vera particolarità del modello però riguarda la possibilità di accorciare la piattaforma e avvicinare le due ruote. Così facendo il manubrio può richiudersi fino ad “abbracciare” la ruota posteriore, avendo dunque un monopattino compatto una volta chiuso.

Motore potente, ma “europeo”

L’azienda tedesca afferma inoltre che il monopattino elettrico sarà alimentato da un motore con mozzo elettrico sulla ruota anteriore. La potenza dichiarata non è superiore a 500 watt o “non superiore a 1400 watt se almeno il 60% della potenza viene utilizzata per l’autobilanciamento”.

i disegni del nuovo monopattino BMW 1 di 4

Il brevetto BMW evidenzia anche la funzione “modalità camminata”, in cui il motore fornisce potenza fino a sei chilometri orari. Non sono note le dimensioni e il peso del mezzo, che BMW ha dichiarato “non superiore ai 55 kg” con un pizzico di ironia. Ma i disegni evidenziano anche il manubrio: molto interessante in quanto è un’unità in due pezzi che scorre dalla ruota anteriore.

