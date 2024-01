Miracolo Germania: emissioni a picco, meno carbone e rinnovabili al 50%

Con un impressionante sprint nelle installazioni di fonti rinnovabili e una rigorosa strategia di efficientamento energetico nelle imprese più energivore la Germania chiude il 2023 con emissioni di gas serra inferiori del 46% rispetto ai livelli del 1990.

Emissioni, un balzo indietro agli anni 50

E con un totale di 673 milioni di tonnellate, la CO2 rilasciata in atmosfera è tornata ai livello degli Anni 50. E’ un risultato clamoroso per ampiezza e velocità.

Lo certifica il rapporto del think tank tedesco Agora Energiewende. Secondo lo studio, però, è stato favorito anche da fattori endogeni, temporanei e non del tutto positivi, come la recessione economica, il clima particolarmente mite e la crisi energetica prodotta dalla guerra in Ucraina. La quota strutturale della riduzione, quindi, non supererebbe il 15%.

Fatto sta che, nonostante l’abbandono del nucleare, è diminuito anche il ricorso al carbone per la generazione elettrica, tornato ai livelli degli anni 60. E per la prima volta nella storia la produzione da fonti rinnovabili ha coperto più del 50% del fabbisogno.

Eolico e fotovoltaico da record

Fotovoltaico, eolico e idroelettrico hanno prodotto 268 TWh, più del doppio rispetto all’Italia. Di questi, 61 TWh vengono dal fotovoltaico (con 14,4 GW di capacità aggiunta nel 2023), e 138 TWh dall’eolico, che da solo ha superato la generazione di tutte le centrali a carbone.