MINI ci prova con le bici: ecco E-Bike 1

Il marchio inglese si cimenta nel settore delle due ruote per ampliare i propri orizzonti 100% green. La MINI E-Bike 1 nasce in collaborazione con i francesi di Angell Mobility e punta su qualità ed ampia personalizzazione.

Non solo auto. MINI sceglie di sposare la mobilità elettrica anche nel settore delle biciclette a pedalata assistita, con l’obiettivo di produrre una gamma ad hoc nel prossimo futuro.

L’antipasto si chiama E-Bike 1, modello in edizione limitata creato insieme ad Angell Mobility, brand francese emergente, specializzato in bici elettriche di design.

Il risultato della partnership è una bici elettrica artigianale in stile premium, configurabile e adatta a vari usi. Con una certa predilezione per gli spostamenti quotidiani in ambito urbano.

Stile Angell, dettagli MINI

Due le versioni proposte, che si differenziano per la struttura del telaio in alluminio ultraleggero. Il modello M ha il tubo orizzontale alto, il modello S basso e inclinato, per ogni tipo di esigenza del ciclista. Entrambe le versioni hanno parafanghi integrati stampati ad iniezione e paracatena a prova di pioggia e fango.

Il design ricalca quello tipico delle bici Angell, con l’aggiunta di alcuni elementi che rimandano all’universo MINI, come le tinte originali Ocean Wave Green e Vibrant Silver, gli accostamenti cromatici e i dettagli Brooks England di sella e maniglie.

Non sfugge poi all’occhio il grande logo stampato sulla forcella anteriore.

Leggera e sempre connessa

A livello di prestazioni, MINI E-Bike 1 è alimentata da un motore al mozzo posteriore da 250 W che spinge il mezzo a 25 km/h secondo normativa. La batteria rimovibile pesa solo 2 kg e si ricarica in 2 ore alla corrente domestica.

L’autonomia massima dichiarata è di 65 km.

A seconda del telaio scelto, l’e-Bike pesa 17 o 17,5 kg compresi di batteria. Le ruote sono da 27,5”, il rapporto 42×16″.

In dotazione anche luci anteriori e posteriori integrate e un allarme dissuasivo acustico-visivo per offrire maggiore sicurezza in strada.

Essendo un’eBike tecnologicamente moderna, è sempre connessa.

Tramite una App specifica, i ciclisti possono infatti avere accesso e configurare via smartphone tutte le funzionalità della bici.

Si può anche bloccare/sbloccare il mezzo da remoto e vedere la sua posizione in tempo reale grazie alla navigazione GPS integrata nel cruscotto digitale.

MINI non si ferma qua

Tanta qualità è offerta al prezzo competitivo di 3.490 euro, incluso di garanzia di due anni e polizza di sostituzione in caso di furto.

I preordini sono già aperti e le consegne previste a partire da gennaio 2024.

Come detto, per MINI questa eBike in edizione limitata (le unità sono 1959, in ricordo dell’anno di nascita della Cooper) dovrebbe rappresentare un primo assaggio di qualcosa di più corposo. L’accordo con Angell Mobility infatti non si esaurisce qui, ma pare che i progettisti siano già all’opera per la creazione di un’intera linea di prodotto.

Vedremo gli sviluppi.

