Mille km di autonomia: ecco la Mercedes EQXX

Mille km di autonomia, consumi sotto i 10 kWh/100km

Fin dall’inizio l’idea del progetto EQXX è stata di “portare l’autonomia e l’efficienza a un livello completamente nuovo“. Il risultato di questo lavoro è stato presentato dal n.1 della Casa tedesca, Ole Kallenius, che ha parlato di una serie di misure di efficienza innovative e intelligenti, incluso un software avanzato. “Solo un anno e mezzo fa abbiamo avviato questo progetto, che ha portato alla Mercedes più efficiente mai costruita, con un consumo energetico eccezionale inferiore a 10 kWh per 100 km“, ha detto Kallenius. “Ha un’autonomia di oltre 1.000 km con una singola carica, utilizzando una batteria che si adatterebbe anche a un veicolo compatto. La VISION EQXX è un’auto avanzata in così tante dimensioni e ha persino un aspetto sorprendente e futuristico“. Il primo dato che salta all’occhio è il coefficiente aerodinamico, uno 0,17 che stabilisce un nuovo punto di riferimento per il mondo automotive.

Oltre il primato di range già detenuto con la Mercedes EQS

Non è chiaro se la EQXX sfocerà in un modello di produzione o se invece rimarrà come una sorta di laboratorio-simbolo da cui trarre soluzioni per le Mercedes in arrivo. Già ora la Casa di Stoccarda è in vetta alle classifiche dell’autonomia reale con la EQS da 245 kW, omologata per 770 km di range WLTP. Un dato corroborato da numerosi test su strada: i driver del sito americano Edmunds.com con una EQS 450+ hanno percorso 422 miglia (767 km) con una sola carica. Sono 77 miglia in più rispetto a qualsiasi altra auto precedentemente testata. Il progetto EQXX sembra comunque confermare che, per raggiungere performance importanti in termini di efficienza, occorre ripensare completamente l’auto. Partendo dal foglio bianco, senza limitarsi ad adattare all’elettrico piattaforme nate nei decenni scorsi per auto a benzina o gasolio.