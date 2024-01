Mi serve una wallbox fatta così: come sceglierla?

Mi serve una wallbox fatta così e così: come sceglierla? E’ la domanda che ci pongono due lettori omonimi. Ne approfittiamo per ricordare il listino interattivo consultabile dal sito di Vaielettrico, alla voce “listini”. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Cerco due wallbox diverse, a 22 e 7 kW

“Buonasera, vi contatto poiché avrei bisogno di sapere come scegliere il modello di wallbox adatto alle mie esigenze.

Avrei due situazioni in cui mi servirebbero rispettivamente due wallbox diverse, situate in due ubicazioni diverse:

1) un parcheggio residenziale all’aperto in cui avrei la necessità di montare una wallbox da 22kw.

2) un box condominiale privato in cui dovrei montare una wallbox da 7kw.

Per entrambe le wallbox avrei necessità della “gestione dei carichi”, in modo da regolare autonomamente la potenza in base a quanti kw sono disponibili a seconda degli elettrodomestici utilizzati in casa „ . Emanuele Lo Verde

Il nostro listino: consultatelo così

Risposta-Molte wallbox sul mercato dispongono ormai della gestione dinamica dei carichi. Alcune come optional. La maggior parte possono erogare fino a 22 kW, se alimentate da corrente trifase. Quasi tutte sono a prova di agenti atmosferici, quindi possono essere montate all’aperto. Molte wallbox sul mercato dispongono ormai della gestione dinamica dei carichi. Alcune come optional. La maggior parte possono erogare fino a, se alimentate da. Quasi tutte sono a prova di agenti atmosferici, quindi possono essere montate all’aperto.

una prima scrematura utilizzando il nostro listino interattivo. Basta impostare i filtri sulla sinistra della schermata principale. Non per tutti i prodotti è immediatamente disponibile il prezzo, ma può accedere a una seconda schermata cliccando sul pulsante “dettagli prodotto” e di lì contattare direttamente l’azienda per un preventivo. In base a questi parametri può fareBasta impostare idella schermata principale. Non per tutti i prodotti è immediatamente disponibile il prezzo, ma può accedere a unacliccando sule di lì contattare direttamente l’azienda per un preventivo.

Per le soluzioni domestiche i prezzi spaziano generalmente da 800 a 2.500 euro, a seconda delle funzionalità aggiuntive, delle caratteristiche costruttive, della presenza del cavo di collegamento integrato.

Ho deciso per la MG4. Ora devo scegliere la wallbox che fa al caso mio

“D “D mi sono deciso per la terza incomodo: MG4 soprattutto grazie ai nuovi incentivi che spero non prevedano sorprese del tipo “no made in Italy” e per il fatto che per 3000€ di differenza rispetto alla Twingo, è tutta un’altra auto soprattutto considerando che faccio 80km per andare al lavoro e ho una famiglia con 2 bambini. opo una lunga indecisione e qualche prova tra Dacia Spring e Twingo elettrica (di cui vi avevo reso partecipe) alla finesoprattutto grazie ai nuovi incentivi che spero non prevedano sorprese del tipo “no made in Italy” e per il fatto che per 3000€ di differenza rispetto alla Twingo, è tutta un’altra auto soprattutto considerando che faccio 80km per andare al lavoro e ho una famiglia con 2 bambini.

Ora sono a chiedervi un ulteriore consiglio in merito alla wallbox da installare a casa. Ho un contratto da 6,6kw e vorrei poterlo installare in autonomia. (Sono un ex elettricista). Mi piacerebbe che potesse avere la programmazione/gestione da app con wifi. Il budget è limitato. Sul vostro sito ho guardato, ma sinceramente non ci capisco molto anche perché a tantissime manca il prezzo. Grazie mille e grazie per il servizio che fate „ . Emanuele G.

No all’installazione fai da te: non basta essere un ex elettricista

Risposta-Leggendo la risposta precedente avrà avuto qualche elemento in più per utilizzare al meglio il nostro listino intelligente. E’ vero che molto spesso i prezzi non sono disponibili, ma è sempre indicata la tipologia di connettività, l’eventuale gestione dei carichi e la potenza massima erogabile in monofase o trifase. Leggendo laavrà avuto qualche elemento in più per utilizzare al meglio il. E’ vero che molto spesso, ma è sempre indicata la tipologia di connettività, l’eventuale gestione dei carichi e la potenza massima erogabile in monofase o trifase.

Senza nulla togliere alla sua competenza da ex elettricista, le consiglieremmo comunque di rivolgersi a un installatore professionista (spesso formato, autorizzato e segnalato dal fornitore stesso della wallbox).

Se il suo box auto è in condominio sottoposto a “Prevenzione Incendi” (CPI) è obbligatoria una dichiarazione di conformità di un installatore. Se il suo garage fa parte di un edificio indipendente dovrà comunque accertarsi delle condizioni alle quali resta valida la sua polizza assicurativa sull’immobile.