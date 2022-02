Mi hanno rubato il cavo di ricarica dopo un blackout. Ci scrive Bruna per avere chiarimenti su un furto subito con la sua Volkswagen ID.3. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Mi hanno rubato il cavo, com’è possibile?

“Complimenti per il sito! Ho un quesito sul funzionamento del blocco del cavo della mia ID.3, che ho da ottobre 2021. L’altro giorno l’ho messa in carica ad una colonnina di un centro commerciale, e al ritorno il cavo era stato rubato. Ricostruita la vicenda, la colonnina era difettosa, quindi non erogava corrente. Prima di lasciare l’auto, l’ho chiusa con la chiave e ho verificato il cavo, che era bloccato. Si è sbloccato sicuramente dopo 30/45 secondi, quando ha rilevato che non c’era corrente. Ho fatto poi alcune prove nel mio box staccando la corrente. Effettivamente, se la corrente non c’è dall’inizio, il cavo si blocca quando viene inserito e si sblocca dopo 30/45 secondi. Se la corrente, invece, viene tolta dopo che la ricarica è iniziata, il cavo resta bloccato anche dopo la mancanza di corrente. Io pensavo che il blocco del cavo fosse comunque legato alla chiusura dell’auto, sono rimasta sorpresa da questo funzionamento. Il concessionario che mi ha venduto l’auto dice che non sa bene come funziona. Sapete qualcosa in merito? il caso di contattare Volkswagen e chiedere spiegazioni? Un nuovo cavo costa circa 300 euro, una bella spesa“. Bruna

Mi hanno rubato il cavo / Può succedere, ma soltanto se…

Risponde Paolo Mariano. È esattamente come lei ha correttamente rilevato. Se si inserisce il cavo nella presa dell’auto, questo viene automaticamente bloccato. Ma, se entro circa 45 secondi, in quel cavo non inizia a passare corrente, si sblocca automaticamente, a prescindere dal fatto che l’auto sia chiusa o aperta. Al contrario, se una volta inserito il cavo, viene avviata la ricarica, anche se a un certo punto questa si interrompe, il cavo resta comunque bloccato. Questo fino a che anche l’auto è chiusa. Pertanto, se vogliamo evitare di lasciare il prezioso cavo in balia di possibili mal intenzionati, è necessario che, prima di lasciare l’auto, ci assicuriamo che la ricarica sia partita. Ovviamente, indipendentemente dalla questione cavo, questo è comunque importante, ai fini della ricarica stessa. Oltre che per evitare di lasciare inutilmente occupato uno stallo.

Quando termina la ricarica, occhio alle impostazioni!

Immaginiamo che tutto avvenga regolarmente. Colleghiamo l’auto, la ricarica parte, chiudiamo l’auto e ci allontaniamo. Se, per qualsiasi motivo, si interrompesse la ricarica, il cavo resterebbe comunque bloccato e non potrebbe essere rubato. Si sbloccherebbe solo nel momento in cui aprissimo l’auto. Perfetto. Ma cosa succederebbe invece nel momento in cui l’auto raggiungesse il 100% di carica (o comunque la ricarica massima impostata)? Beh, molte auto, ID.3 compresa, hanno la possibilità di essere impostate per sbloccare automaticamente il cavo al termine della ricarica. Tale impostazione si può rivelare utile nel caso di colonnine dotate di cavo Type 2 integrato, a servizio ad esempio di due posteggi affiancati. Abilitando questa funzione, consentiamo a chi arriva dopo di noi di servirsi della colonnina quando la nostra auto ha terminato la ricarica e siamo arrivati a rimuoverla. Ma dobbiamo accertarci invece di non averla abilitata nel caso in cui stiamo utilizzando il nostro cavo su una colonnina pubblica. Altrimenti potremmo ritrovarci con il cavo sbloccato e in balia dei passanti.

E lato colonnina come funzionano i blocchi?

Le colonnine AC senza cavo integrato (la maggior parte) prevedono che, una volta avviata la ricarica il cavo del cliente resti bloccato nella colonnina fino a quando non si passa nuovamente la tessera (o il keyfob) sul lettore e non si termina la sessione tramite app. In questo modo non è possibile staccare il cavo dalla colonnina, se non per il proprietario dell’auto. Nelle colonnine FAST e ultra FAST (con connettore CCS), dove il cavo è sempre integrato nella colonnina, la maggior parte delle auto sblocca automaticamente il cavo una volta terminata la ricarica. Cosa buona e giusta, visto che in questo modo, se per qualche motivo non abbiamo ancora rimosso l’auto a ricarica terminata, diamo comunque la possibilità a una seconda auto che possa accedere di ricaricare. Fa eccezione Tesla, che, per qualche motivo, non sblocca il cavo CCS della colonnina automaticamente a ricarica conclusa.

