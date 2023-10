Meglio la Renault Megane o la Cupra Born? Cristian fa 120 k al giorno ed è stufo del diesel: per passare all’elettrico ormai ha ristretto la scelta. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Faccio 25 mila km all’anno con parecchia autostrada: meglio la Renault o la Cupra?

“Sono un automobilista per necessità. Percorro tra i 20 ed i 25 mila km l’anno per andare a lavorare con tratte regolari di 60 + 60 km/die. Abbastanza equamente divisi in autostrada (autostrada svizzera con limiti a 120 o, nella maggior parte dei casi, 80/100 per cantieri infiniti), extraurbana ed urbana (con code). Ne farei volentieri a meno, ma i mezzi pubblici non coprono i miei orari e mi sono stufato di buttare centinaia di euro in gasolio per andare al lavoro. Sto seriamente valutando l’acquisto di un’auto elettrica e, dopo un po di ricerche, ho ristretto il campo a due candidate: Renault Megane E-Tech e Cupra (E) Born. Cosa mi consigliate? Grazie a chi vuole rispondermi! Nel caso passassi all’elettrico installerei sicuramente una WallBox 7.4 kW (con 6 KW di fornitura) nel box di casa“. Cristian Baltieri

Risposta. La Born ha un’intonazione più sportiveggiante ed è un po’ la versione ‘cattiva’ della Volkswagen ID.3. Per chi fa 100 km al giorno è consigliabile un’auto che abbia oltre 400 km di autonomia dichiarata. Ecco perché, dal nostro Listino Interattivo, abbiamo messo a confronto queste due versioni, entrambe acquistabili con gli incentivi (5 mila euro con rottamazione, 3 mila senza). I prezzi sono abbastanza vicini, 42.450 per la Megane e 41.100 per la Cupra. Ma la prima ha più autonomia (450 km contro 423) e meno consumi (16,1 contro 17,3 kWh/100 km). Ed è anche più potente (160/218 kW/Cv contro 150/204). La Born è un filo più scattante (7,3″ contro 7,5 nello 0-100 km/h), me non è questo che fa pendere l’ago della bilancia per chi fa parecchi km al giorno. Comunque: il consiglio è di provarle entrambe prima di decidere. Ed eventualmente guardare anche a qualche alternativa in questa fascia di prezzo, per esempio come la Tesla Model 3 o la nuova Volvo EX30.