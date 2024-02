Manca copertura assicurativa se ricarichi a casa? Gabriele racconta che la sua compagnia esclude che eventuali rischi rientrino nella polizza domestica. Vaielettrico risponde. Per scriverci l’indirizzo mail è info@vaielettrico.it

Manca copertura assicurativa? Gabriele si è informato: in caso di fulmine o scarica…?

“Vorrei mettere in guardia tutti i guidatori elettrici che ricaricano a casa riguardo un rischio, credo, mai considerato. Ecco la mia esperienza. Andando a stipulare un’assicurazione sulla casa con la stessa compagnia con cui ho quella per l’auto elettrica (Axa, se può essere d’aiuto), mi è sorta al volo una domanda, che ho posto al mio assicuratore: “Se la mia auto è in carica a casa ed un fulmine o una scarica, per quanto improbabile, danneggia l’auto… chi risponde?“. Convinto che mi avrebbe dato subito una risposta, scopro invece di averlo completamente spiazzato. Chiede al suo principale, ma stesso risultato. Morale della favola: mi avrebbero fatto sapere nei giorni a seguire, consultando la sede centrale. Rimango scioccato dal responso. Nonostante l’assicurazione auto copra atti vandalici, eventi atmosferici e varie altre voci (polizza pressoché completa), in tal caso non può rispondere“.

La polizza contro danni domestici non può rispondere

“Perché? Perché l’auto è sì collegata all’impianto di casa. Ma allo stesso tempo, non è un bene di consumo facente parte dell’arredamento (come la TV) o della struttura della casa. E nemmeno l’assicurazione contro danni domestici può rispondere. In pratica in un fortuito evento del genere, convinto di aver copertura da una o dall’altra parte, mi sarei ritrovato a dovermi pagare tutti i danni. L’unica scappatoia che mi hanno proposto è che, se l’auto rimane sotto una tettoia o una superficie coperta, eventualmente si può stipulare una polizza dedicata a tutelare i danni di qualsiasi bene riposto al di sotto di essa. ;a comunque specifica per questo caso. Non so quanti ricaricatori a casa siano al corrente di ciò… Non ho idea se altre compagnie invece offrano coperture più elastiche o specifiche, ma la mia compagnia (almeno un anno fa) brancolava quasi nel buio“. Gabriele Baccaglini

Risposta. Non siamo specialisti in materia assicurativa e anche noi stiamo cercando documentazione in tema. Le compagnie ragionano su macro-statistiche e sulle auto elettriche ancora navigano a vista, non avendo dati sufficienti su molti aspetti. Ovviamente, nel dubbio, scelgono le politiche (anche tariffarie) più prudenziali, come quelle che ci sembra abbia adottato Axa. Compagnia che peraltro, essendo francese, ha certamente un campione più ampio di veicoli a batterie su cui ragionare. Ci torneremo sopra, anche organizzando un focus specifico con gli addetti ai lavori.

