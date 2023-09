Mai dire colonnine: altre lamentele

Mai dire colonnine: altri due lettori, uno da Milano e uno dalla Romagna, segnalano situazioni deprimenti sul fronte della ricarica. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Mai dire colonnine / Milano, la ricarica è nel distributore, ma a che cosa serve se poi tutti parcheggiano negli stalli?

“Segnalo un sito Be Charge, a quanto pare mal operativo. Trovo macchine parcheggiate così, a caso, occupandone pure gli stessi spazi destinati alla ricarica. Non ho voluto far storie, ormai stanco della inciviltà delle persone: parcheggio sopra l’erba a fianco, ricarico i miei 10 minuti per portare la macchina al 50% e me ne vado… Non so proprio che cosa passi per la mente dei gestori di questo Eni, installare le colonnine e usarle come parcheggio. Tra l’altro sulla stessa via è presente in altra colonnina dimenticata da Be Charge da tempo. Sito: via Ripamonti Milano. Grazie“. Dylan

Cesenatico: la colonnina c’è, peccato che sia inaccessibile

“Segnalo questa colonnina Enel X a Sala di Cesenatico, Via Canale Bonificazione. Colonnina che è inaccessibile, essendo stata inglobata dentro alla recinzione di moduli mobili adibiti a scuola media. Saluti“. Erio Calderara

Risposta. La nostra impressione è che in una prima fase non si sia andati tanto per il sottile pur di installare. Con risultati a volte paradossali e location strampalate. Adesso ci sembra che si scelga con più cognizione di causa. Quanto al caso della Be Charge nel distributore Eni, sorge sempre la stessa domanda. Ovvero: chi mai parcheggerebbe l’auto davanti alla pompa di benzina? Certo che, se qualcuno lo fa davanti alla colonnina, devono essere anche gli addetti a intervenire…

Quello che ancora forse non sapete sulla ricarica: scopritelo nel VIDEO di Paolo Mariano

– Vuoi seguirci sempre? Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube, è tutto gratuito