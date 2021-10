L’Ue taglia le emissioni anche per camion e veicoli pesanti

Sempre entro il 2025, i produttori dovranno garantire che almeno una quota di mercato del 2% delle vendite di veicoli nuovi sia costituita da veicoli a zero e basse emissioni. Le emissioni del traffico stradale sono in costante aumento, e circa un quarto è responsabilità dei veicoli pesanti. Oltre a ciò, la Commissione Europea dovrà proporre nuovi obiettivi post 2030, nel 2022, in linea con l’Accordo di Parigi.

Il relatore Bas Eickhout (Verdi/ALE, NL) ha dichiarato: «È un grande successo che l’UE agisca per la prima volta sulle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti. Il regolamento contribuirà a ridurre l’inquinamento sulle nostre strade e a migliorare la qualità dell’aria. Il futuro dei camion più puliti sarà guidato dall’innovazione. Questa legislazione dovrebbe quindi incoraggiare l’industria a stimolare il cambiamento e i progressi tecnologici».

I veicoli pesanti sono responsabili del 27 % delle emissioni di CO2 del trasporto su strada e di quasi il 5 % delle emissioni totali di gas a effetto serra dell’UE (dati 2016). Dal 1990, le emissioni dei veicoli pesanti sono aumentate del 25%, principalmente a causa dell’aumento del traffico merci su strada. Si prevede che queste ultime aumenteranno ulteriormente se non verranno adottate e applicate nuove politiche.

