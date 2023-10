L’elettrica comprata oggi inquinerà la metà fra 10 anni

Un’auto elettrica comprata oggi inquinerà sempre meno anno dopo anno, arrivando a dimezzare le sue emissioni di CO2 fra dieci anni. Questo indipendentemente da dove circolerà e si alimenterà. Infatti tutti i principali Paesi del mondo, perfino Cina e India, hanno già imboccato una traiettoria di abbandono delle fonti fossili nella generazione elettrica. E quella utilizzata nel 2033 deriverà in gran parte da fonti rinnovabili. E nell’intera vita, stimata in 18 anni, la riduzione potrebbe toccale l’86%.

Grazie allo sviluppo delle rinnovabili in tuti i Paesi

Lo dice un rapporto di Rystad Energy, primaria società indipendente di analisi sui trend energetici globali. Nel grafico qui sotto gli andamenti stimati per i Paesi principali emettitori di gas serra.

Il mix energetico di un Paese svolgerà un ruolo significativo nel determinare la rapidità con cui è possibile ottenere la riduzione delle emissioni quando si passa ai BEV. Mentre i veicoli ICE diventano più inquinanti in termini di emissioni man mano che invecchiano, i BEV emetteranno meno nel corso degli anni man mano che la produzione di energia diventa più ecologica.

Nel 2041 un BEV emetterà solo il 14% di un ICE

Per esempio: nello scenario dipinto da Rystad Energy, si prevede che grazie allo sviluppo delle fonti rinnovabili negli Stati Uniti, le auto a batteria emetteranno solo il 14% delle emissioni di un’auto a benzina o diesel nel 2041.

Guardando alla situazione attuale, invece, la Francia, in gran parte dominata dall’energia nucleare, ha oggi un’intensità di carbonio inferiore di circa l’84% rispetto alla Germania, che fa molto affidamento sulla generazione con il gas. Pertanto, le emissioni derivanti dalla ricarica di un veicolo elettrico in Francia saranno inferiori di circa il 70%, con una conseguente riduzione delle emissioni del ciclo di vita di circa il 37%.

Effettuando lo stesso confronto per un mix energetico basato principalmente sul carbone, nel caso dell’India, si ottengono emissioni del ciclo di vita inferiori del 43%. Nel complesso, l’adozione dei BEV – anche in un futuro di mix energetico status quo – sarà vantaggiosa per l’ambiente, soprattutto nei paesi con un elevato chilometraggio annuo come gli Stati Uniti.

E oggi? Le elettriche emettono la metà

Dunque, i veicoli elettrici a batteria sono già oggi il chiaro vincitore quando si cerca di ridurre le emissioni nel settore dei trasporti. Nonostante le emissioni più elevate nel processo di produzione dei veicoli elettrici e la dipendenza duratura dalla produzione di energia da combustibili fossili in molti paesi, l’impatto ambientale positivo del passaggio a un BEV durante la vita del veicolo è inequivocabile.

Infatti l’analisi di Rystad Energy dimostra che i veicoli alimentati a batteria contribuiscono al massimo alla metà dell’anidride carbonica equivalente (CO2e) delle auto diesel o benzina durante l’intero ciclo di vita, indipendentemente dal Paese di utilizzo.

Nello scenario di partenza, cioè al mix energetico attuale, in Cina le emissioni del ciclo di vita di un BEV (18 anni) sono circa 39 tonnellate di CO2e contro quasi 85 tonnellate di un veicolo ICE.

La differenza negli Stati Uniti è ancora più marcata. Un BEV emette 42 tonnellate di CO2e nel corso della sua vita, il 58% in meno rispetto a un veicolo a benzina o diesel che emette più di 100 tonnellate.

Di questi totali, le emissioni legate all’estrazione, raffinazione e combustione di combustibili fossili contribuiscono per circa il 90% a tutte le emissioni ICE. La ripartizione delle emissioni durante la vita di un veicolo alimentato a batteria è direttamente legata al suo consumo di elettricità e al modo in cui tale energia viene generata.

Il risparmio c’è già: in Cina -230 tonnellate di CO2 all’anno, in America -25 milioni

«Nel complesso, i veicoli elettrici a batteria rappresentano chiaramente la tecnologia giusta per ridurre le emissioni nel settore dei trasporti» commenta Abhishek Murali, analista senior di tecnologie pulite di Rystad Energy. «Contrariamente ad alcune affermazioni _ aggiunge _, l’adozione di auto elettriche non è una strategia folle; ridurrà le emissioni nel lungo termine e accelererà la transizione energetica».

Lo studio stima inoltre quanto il parco auto elettrico attuale contribuisca a ridurre le emissioni nei prossimi 18 anni di utilizzo atteso. Tenendo presente che le percorrenze medie annue sono molto diverse. Negli Stati Uniti, per esempio, un automobilista persorre in media 23.000 km, contro 19.000 in Cina e circa 13.500 km in Germania, Francia e India.

Per esempio: in Cina, dove nel 2022 sono stati venduti 5 milioni di BEV, contro 17 milioni di auto ICE, queste ultime avranno emesso in toale, nell’intero ciclo di vita, 1,4 gigatonnellate di CO2e, mentre i BEV ne aggiungreanno solo 200 milioni di tonnellate.

Se gli stessi 5 milioni di BEV fossero stati ICE, le emissioni aggiuntive sarebbero state di circa 430 milioni di tonnellate di CO2e. Pertanto, i BEV comportano una riduzione delle emissioni del ciclo di vita di 230 milioni di tonnellate di CO2e – quasi il 14% delle emissioni totali delle autovetture. Un’analisi simile negli Stati Uniti mostra che questa cifra è pari a 25 milioni di tonnellate di CO2e. Nella tabella di seguito il dettaglio nei vari Paesi.

Ma, come abbiamo visto, il beneficio sarà molto maggiore. Poiché le fonti rinnovabili sostituiranno la generazione a carbone e a gas, le emissioni legate al funzionamento di ogni elettrica comprata oggi, tra 18 anni potrebbero diminuire dell’86%.

