L’autorimessa è condivisa: come installo la wallbox?

Uno stabile di tre piani con autorimessa comune aperta e posti auto non assegnati: che procedura seguire per installare una wallbox, ci chiede Fabio?

“Sto valutando il noleggio di un veicolo elettrico ma ciò che al momento mi frena è capire cosa fare a livello burocratico.

Mi spiego.

Vivo in uno stabile di tre piani dotato di una autorimessa (così progettata dal costruttore nel 1965) condominiale posta al piano terra ed alla quale si accede dal cancello automatico posto a livello strada. La rimessa è aperta, non ci sono posti assegnati (ognuno parcheggia dove può) e non ci sono box.

Tutti i contatori degli appartamenti sono nel locale rimessa.

L’estensione del locale è di 230 mq.

Questa la situazione di fatto.

Penso sia un mio diritto, ma che passi devo compiere?

Quali sono i passi da compiere per le installazione della wallbox?

Persistono dubbi sul se questi locali siano soggetti al certificato prevenzione incendi (sembrerebbe di no letta la circolare del ministero interno del settembre 2022 nonché l’allegato I del….).

Nel qual caso sarebbe sufficiente incaricare in azienda certificata per l’installazione, che a fine lavori rilascerà una relazione e i certificati di conformità, sottoporre la questione all’assemblea il cui parere non mi sembra sia vincolante ed installare la wallbox.

Queste le mie conclusioni non da tecnico.

Sarebbe gradita una vostra considerazione al proposito. Vi ringrazio per l’attenzione e per il lavoro che fate in termini divulgativi/scientifici.„ Fabio Pesce

Perché non approfitta del bonus wallbox condominiali?

Risposta-Nella situazione che lei descrive, Fabio, ci pare che una delibera dell’assemblea condominiale sia indispensabile. Se infatti i posti auto non sono assegnati, la sua wallbox verrebbe collocata, pur a sue spese, in uno spazio comune. E riguarderebbero spazi comuni anche i lavori di posa dei cavi di collegamento fra il suo contatore e la wallbox.

I casi, secondo noi, sono due. O l’assemblea decide di assegnare alla sua auto un posto fisso che lei attrezza per la ricarica e solo lei può occupare, oppure la stessa assemblea delibera di dotare l’autorimessa di una wallbox comune a disposizione di tutti i condomini possessori di auto elettriche (presenti e futuri). In questo caso l’impianto dovrà essere collegato al contatore comune e attrezzato per identificare l’utente (un codice o una carta) e poi suddividere la bolletta in base ai kWh prelevati da ciascuno. Per adottare questa soluzione il condominio potrebbe avvalersi dell’incentivo wallbox condominiali che copre l’80% dei costi fino a 8.000 euro.

Chieda all’amministratore se lo stabile è soggetto a prevenzione incendi. Ma che lo sia o no non cambia molto: è comunque richiesta la certificazione dell’installatore.

