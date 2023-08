Lanzador EV, la prima Lamborghini elettrica. Per ora è un prototipo, in mostra nel grande evento della Monterey Car Week, in attesa del modello di serie.

Lanzador EV, la Casa del Toro “brucia” la Ferrari

Pochi giorni fa la Ferrari ha confermato che la prima elettrica del Cavallino arriverà nell’ultimo trimestre del 2025. E ora un altro marchio storico della Motor Valley emiliana batte un colpo, svelando le linee di quello che sarà il suo primo modello elettrico. Il look richiama in qualche modo quello di un prodotto di grande successo, il Suv Urus, e sembra confermare un’evoluzione nel design del marchio di Sant’Agata. Che, ricordiamolo, fa capo tramite l’Audi al colosso Volkswagen, anche se ci tiene a rimarcare la sua italianità. Al momento non ci sono dati tecnici di quello che sarà il quarto modello della Lamborghini, accanto al citato Urus, alla Revuelto e alla Huracan. Al momento non si quando arriverà sul mercato: il presidente, Stephan Winkelmann, ha sempre parlato di una progressiva elettrificazione, molto più graduale rispetto agli altri marchi del gruppo.

Un marchio in salute: 5.341 auto vendute in sei mesi

Quel che è certo è che il reveal della Lanzador EV arriva in un momento di ottima salute della Automobili Lamborghini. Nei primi sei mesi del 2023 il marchio ha ottenuto risultati record per vendite, fatturato e redditività. “Questo successo è stato possibile in primo luogo grazie alle famiglie Urus e Huracán“, informa una nota pubblicata il 31 luglio. Urus e Huracan sono “completamente esaurite fino al termine della produzione e fondamentali per raggiungere il traguardo di 5.341 esemplari consegnati a livello globale. I clienti hanno inoltre reagito in maniera decisamente positiva al debutto della Revuelto: gli ordini della nuova supersportiva ibrida coprono oltre due anni di produzione. Analizzando i singoli mercati, gli Stati Uniti risultano ancora una volta in testa con 1.625 vetture consegnate. Seguiti da Regno Unito (514), Germania (511), Cina continentale, Hong Kong e Macao (450), Giappone (280) e Italia (270).

