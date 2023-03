La ricarica dei miracoli. “Ho sognato o è tutto vero?”

La ricarica dei miracoli? E’ a Busto Garolfo ed è griffata Enercoop. Prezzi stracciati e pagamento con Bancomat o Carta di Credito. Massimo l’ha ammirata in un video, ma si chiede se è tutto vero o è un miraggio. Inviate i questiti a info@vaielettrico.it

Tariffe stracciate e via col Bancomat. Ma quel video è sparito dal Web

“Qualche giorno fa scorrendo le notizie che compaiono sullo smartphone, mi è capitato un video, dove un utente si riforniva ad una stazione di rifornimento di (mi sembra) EnergyCoop, dove tra l’altro ben segnalata insieme agli altri carburanti, vi erano delle colonnine di ricarica elettrica.

Lui l’utilizzava semplicemente il Bancomat (senza nessuna App) e a tariffe davvero incredibili: AC 0,29 centesimi KW e DC 0,39 centesimi (ricaricava una Tesla). Il video è stato realizzato in un centro commerciale forse del nord Italia. Ho cercato di rivederlo, anche perché volevo segnalarvelo, ma non l’ho più trovato, anche cercando su YouTube.

Il titolo dell’articolo-video mi sembra fosse “Allora si può fare”. Tutto sembrava reale. Vi chiedo se anche qualcun altro l’abbia visto, e poi chissà per quale motivo, è stato tolto dal web, o si trattava di un ottima fake news? Certo, se fosse vero, ci sono da porsi tante domande!„ Massimo

Tutto vero: è l’Enercoop di Busto Garolfo

Risposta- Il video l’abbiamo visto anche noi. Non è stato rimosso, quindi è ancora visibile qui. Seguono 161 commenti, tutti entusiasti e nessuno che ne smentisca i contenuti. Riguarda la stazione di ricarica Enercoop di Busto Garolfo (MI) attiguo all’Ipermercato di Coop Lombardia inaugurato nel 2020. Il raffronto fra le tariffe praticate allora e quella praticate oggi dimstra che il prezzo del carburanti è aumentato di oltre 60 centesimi al litro, mentre quello della ricarica, sia lenta che fast, è sempre lo stesso..

Il protagonista del video attiva la ricarica della sua auto con il Bancomat; anche questo è vero. Ma si nota che il lettore della tessera non è integrato alla colonnina di ricarica, ma su un supporto a parte.

Due ipotesi per un mezzo miracolo

Attivazione della colonnina e pagamento della ricarica in un dispositivo dedicato. Sotto, la selezione della forma di pagamento, con l’alternativa fra Bancomat e Carta di Credito Questo può significare due cose. O Enercoop non vende elettricità (in tal caso dovrebbe acquisire i dati fiscali del cliente per la fatturazione) bensì un servizio con tariffa parametrata al suo costo di approvvigionamento contrattuale. O si interfaccia con il software del SIA, la società di Cassa Depositi e Prestiti titolare dei circuiti Bancomat, per acquisire dalle banche partner i dati fiscali dell’acquirente.

Chideremo informazioni al riguardo direttamente a Enercoop, che è presente con distributori a marchio in molti altri punti vendita Coop sparsi in tutta Italia, ma attulamente sprovvisti di stazioni di ricarica per auto elettriche.

