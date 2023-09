La ricarica CHAdeMO non c’è nelle Free to X?

La ricarica CHAdeMO dov’è nelle stazioni Free To X in autostrada? Massimo con la sua sua auto voleva ricarica vicino a Roma, ma non ne ha trovata traccia. Vaielettrico risponde. I vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

La ricarica CHAdeMO in A1 non l’ho trovata, se non avessi avuto carica…

“Tornando verso casa avevo pianificato di fare un rabbocco nell’area di servizio posta nella bretella della A1, tra la A1 e la A24, area di servizio esterna nei pressi di Roma. La mappa di ENEL X Way mi dava la presenza della CHAdeMO. Arrivato lì, a nulla sono valse le mie ricerche. CCS combo a volontà. Fortunatamente (o coscenziosamente) avevo carica per completare il mio viaggio ed arrivare a casa con il 4%. Le colonnine trovate sono Free to X. Cordialmente“. Massimo Di Prima

Risposta. È successo anche ad altri utenti di non vedere che, oltre alle grandi ricariche HPC, in quasi tutte le stazioni Free to X ci sono anche altre postazioni. In posizioni più defilate. Si tratta di una colonnina fast multistandard con connettori CCS2 a 50kW, una CHAdeMO a 64kW e una type 2 a 22kW. La stessa Free to X ci assicura che è così anche per la stazione visitata da Massimo, che è Prenestina Est. Di fatto ci sono postazioni di ricarica per tutti i gusti e tutte le potenza, anche per le Nissan che dispongono ancora della ricarica CHAdeMO. Free to X ci informa anche che la prossima apertura nella rete di Autostrade per l’Italia dovrebbe essere nella stazione di Mirabella Sud, lungo la A16 Napoli-Bari, in direzione Puglia. Fuori autostrada è invece vicina l’attivazione della stazione nell’aeroporto milanese di Malpensa.

Una e-bike nuova? Guarda in questo VIDEO tutte le novità dell’Italian Bike Festival di Misano

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico