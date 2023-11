La nemica cinese di Tesla perde la sua guerra. Non si tratta di una Casa rivale, ma di una cliente: diceva che un difetto ai freni le aveva causato un incidente.

La nemica cinese lamentava un guasto ai freni per l’incidente

Anche i cinesi nel loro piccolo si inc…E la signora Zhang, così si chiama la cliente, si era arrabbiata parecchio per l’incidente che le era successo, di cui considerava Tesla responsabile. E così già da due anni fa a aveva iniziato a inscenare rumorose proteste davanti agli store della marca. Fino alla chiassata più clamorosa, davanti agli stand della marca di Elon Musk al Salone di Shanghai. Questo volta, però, la Polizia aveva ritenuto che la signora Zhang avesse superato il limite e l’aveva arrestata. Tesla aveva risposto pubblicamente alle accuse sui suoi social cinesi, ma esagerando a sua volta i toni e finendo per irriitare i media locali, tanto da arrivare poi a scusarsi. La vicenda è comunque andata davanti nei tribunali cinesi, fino alla sentenza finale che ora dà completamente torto alla cliente, come riferisce il sito americano Electrek.

Proteste clamorose, ma il Tribunale l’ha condannata a pubbliche scuse

Il fatto è che le auto di oggi, e le Tesla più di tutte, registrano i dati di bordo come la scatola nera di un aereo. Ed è proprio analizzando i dati dell’auto che il Tribunale ha dato ragione al costruttore, addebitando al conducente la responsabilità dell’incidente. Tanto più che un perito indipendente ha analizzato il sistema frenante, certificando che non si era verificata alcuna anomalia. Il Tribunale del Popolo del distretto di Weiyang a Xi’an, nella provincia dello Shaanxi, ha così stabilito che la donna aveva torto. E le ha intimato di rimuovere i numerosi post sui social media in cui lamentava il guasto ai freni e diceva cose terribili di Tesla. Non solo: la donna dovrà scrivere scuse pubbliche all’azienda e pagare 2.000 yuan (280 dollari) per coprire spese legali. Oltre a 20.000 yuan (2.800 dollari) per la parcella del perito che ha esaminato i freni.

Ancora numeri a casaccio sull’auto elettrica. E se a darli è il ministro dell’Ambiente… Il VIDEO di Paolo Mariano

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico