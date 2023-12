La mia Tesla consuma energia anche spenta…

La mia Tesla consuma energia anche quando è spenta, possibile? Giovanni ha acquistato una Model X usata e non si capacita del fenomeno. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

La mia Tesla consuma energia anche…/ “È un fenomeno normale? Io non credo”

“Vi leggo quotidianamente e per questo ritengo che possiate darmi qualche delucidazione. Circa un mese fa ho acquistato una Tesla Model X Long Range con batteria da 100 kW e 59.000 km, del 2019. Ho notato che, pur non usandola e non avendo attivato la Modalità Sentinella, nell’arco di 24 ore la batteria scende dall’1%, a volte 2%. L’ho portata al Centro Tesla di Padova: mi hanno detto che la batteria rientra nei range normali e che non è anomala la scarica della batteria, perché comunque qualche dispositivo è sempre attivo. E al limite di fare una richiesta di controllo da remoto da parte di Tesla. È la quarta auto a batteria che ho acquistato (al momento ho anche una MG4 64kWh) e nessuna delle altre mi ha dato questo tipo di problema. A voi risulta che Tesla abbia invece questa ‘caratteristica’? Io ne dubito, anche perché se per qualche motivo non dovessi usarla per due o tre mesi la troverei completamente scarica. Complimenti per l’informazione che date sulla mobilità elettrica. Resa ancor più difficile dall’aumento delle tariffe delle colonnine pubbliche, che sicuramente non incentivano in Italia il passaggio all’elettrico in questo momento“. Giovanni Favaro

Nulla di anomalo, è il cosiddetto “drenaggio vampiro”

Risposta. Non c’è nulla di anomalo è un fenomeno di cui ci siamo già occupati e possiamo anticipare quello che Tesla presumibilmente risponderebbe. Nella sezione info del sito aziendale c’è proprio una risposta alla domanda di Giovanni e alla sua comprensibile perplessità: “La tua Tesla perde autonomia quando parcheggiata a causa del “vampire drain” (drenaggio vampiro). Questo può variare da poche miglia al giorno a importi piuttosto significativi a seconda delle impostazioni dell’auto. E può essere un problema se si lascia l’auto durante le vacanze“. Il motivo? “La tua Tesla non si addormenta mai completamente. Contiene molti sistemi informatici che svolgono varie funzioni…“. E ovviamente assorbono energia, in genere si ritiene 1-2 km al giorno. Sempre sul sito Tesla è disponibile un VIDEO (qui sopra) che spiega come contenere al minimo la perdita di capacità della batteria, soprattutto in caso di lunghe soste.