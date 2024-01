Lamborghini elettrica, nuovo stabilimento e 500 assunzioni

Sarà l’ investimento più ingente nella storia dell’azienda e comporterà anche interventi sulla sostenibilità ambientale e il risparmio energetico.

Oltre all’ampliamento della capacità produttiva di veicoli elettrici, è prevista la creazione di un Centro di ricerca ad hoc sull’elettrificazione della gamma, con laboratori per validare le soluzioni tecnologiche predisposte. Le nuove assunzioni diretta, in gran parte di personale di alto profilo, saranno di circa 500 unità, ma si prevedono ricadute positive sui fornitori e sull’intera filiera dell’automotive dell’Emilia-Romagna.

“Farà crescere la nostra Motor Valley”

«Progetti come questo – hanno commentato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore alle attività produttive e alla formazione Vincenzo Colla- sono uno straordinario contributo per continuare a far crescere l’Emilia-Romagna Motor Valley guardando alla sostenibilità ambientale. È la strada giusta per competere nel mondo con le nostre eccellenze, creando nuovo sviluppo, nuove competenze e occupazione stabile e di qualità».

Per la Regione il programma di investimento è pienamente coerente con la programmazione regionale, soprattutto per quanto attiene il rafforzamento delle specializzazioni presenti in Emilia-Romagna in materia di elettrificazione del settore automotive e di connettività dei veicoli.

«Continua l’ambizioso programma Direzione Cor Tauri -ha affermato Stephan Winkelmann, Chairman & Ceo di Automobili Lamborghini-. L’accesso a questo contributo previsto dal Ministero delle Imprese e dei Made in Italy dimostra la qualità del nostro progetto. Questa somma contribuirà a implementare le fasi di ricerca e sviluppo e a inquadrare nuove assunzioni da inserire nello specifico contesto dell’elettrificazione».

Lanzador, prima Lamborghini elettrica

Il programma rientra in un più vasto piano industriale che ha come obiettivo l’ibridizzazione di tutta la gamma e lo sviluppo della prima Lamborghini di serie 100% elettrica del marchio, la Gran Turismo 2+2. Il nome commerciale sarà Lanzador e arriverà sul mercato nel 2028.

