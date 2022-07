La Ioniq 6 arriva con autonomia 610

La Ioniq 6 arriva con un’autonomia fino a 610 km, nella versione con batteria top, da 77,4 kWh. Questo e gli altri dati tecnici svelati dalla Hyundai.

La Ioniq 6 arriva con due pacchi batterie: 53 o 77 kWh

La Casa coreana raddoppia l’offerta nel mercato premium con un’auto ben più efficiente della Ioniq 5, che con la stessa batteria si ferma a 507 km. Un risultato ottenuto in virtù soprattutto di un coefficiente di penetrazione aerodinamica di tutto rispetto, 0,21. L’omologazione oltre i 600 km è comunque limitata alla versione con trazione posteriore e cerchi da 18 pollici, con un motore da 168 kW. Sarà poi disponibili, con un’autonomia comunque ben oltre i 500 km, anche una versione a trazione integrale, con un secondo motore elettrico sull’asse anteriore. Qui si arriva a 239 kW di potenza del sistema, con 605 Nm di coppia e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi. Come la Ioniq 5, anche la 6 godrà del sistema di ricarica a 800 volt sviluppato su tutta la gamma basata sulla piattaforma E-GMP. Nelle stazioni super-fast, si potrà rifornire dal 10 all’80% in 18 minuti, con picchi di 240 kW.

Sfida la Tesla Model 3? “Nessun concorrente diretto”

Accanto alla 77,4 kWh, sarà disponibile una versione base con batteria da 53 kWh, con un’autonomia vicina ai 400 km e un consumo molto contenuto, 14 kWh/100 km. Anche questa versione potrà essere ricaricata dal 10 all’80% (ovviamente a potenze più basse) in 18 minuti. Sulla carta sembra di essere davanti a un’auto destinata a misurarsi con la Tesla Model 3, disponibile con due pacchi batterie assai simili: 53 e 79 kWh. Ma Thomas Schemera, capo del marketing Hyundai, si smarca dal confronto: “Non voglio essere arrogante nel dire che non c’è nessun concorrente. Dal punto di vista del cliente, ci sono ovviamente altre e-limousine. Ma guardando design, gamma e concept del veicolo con un focus sull’efficienza, non vediamo concorrenti diretti“. La Ioniq 6 sarà lanciata in Europa a fine anno.

