La Formula E fa tappa in Emilia-Romagna. Misano (13 e 14 aprile)

Il campionato automobilistico delle monoposto elettriche per la prima volta fa tappa in Emilia Romagna. Appuntamento questo fine settimana (13/14 aprile) al Misano World Circuit, intitolato a Marco Simoncelli.

Una tappa della decima edizione della Formula E

La manifestazione è una delle tappe della decima edizione dell’ABB FIA Formula E World Championship, ha preso il via il 13 gennaio a Città del Messico per poi proseguire in Arabia Saudita, India, Brasile e Giappone. Domani e dopo approda in Emilia-Romagna, l’anno scorso la corsa si era, invece, disputata a Roma.

Questa tappa è stata assegnata all’Emilia-Romagna dalla Federazione Internazionale dell’Automobile che dal 2014, esordio a Pechino, organizza la competizione con auto completamente elettriche.

La finalità della manifestazione è promuovere, oltre a uno spettacolo sportivo e le migliori tecnologie nell’ambito dell’automobilismo, anche la mobilità sostenibile dimostrando l’affidabilità e la praticabilità dei mezzi di trasporto elettrici. Per saperne di più clicca sul link.

