L’ usato elettrico “non vale niente”? Sentite AutoScout 24

Cala il prezzo medio dell’usato elettrico, ma siamo ben lontani da quel che sostengono i detrattori quando dicono che “una elettrica di seconda mano vale zero”.

Prezzi medi giù: ma sono 31.350 euro

Secondo AutoScout 24, il più grande marketplace automotive online a livello pan-europeo, il prezzo medio è oggi di 30.245 euro. Il calo rispetto allo stesso mese dell’anno scorso è del 13,4% e dello 0,2% da inizio anno. Su base trimestrale il prezzo medio è di 31.350 euro (-12,6% in un anno).

Ma, dopo un costante aumento nel periodo 2019-2022, è ora in calo anche l’intero mercato dell’usato. Secondo l’Indice AGPI di AutoScout24, che misura i prezzi delle auto usate in vendita sul portale e considera i veicoli di seconda mano pubblicati da meno di 18 settimane e con valore inferiore a 250mila euro, nel primo trimestre 2024 il valore medio è di 22.060 euro, in calo del -3,6% rispetto al trimestre precedente e del -1,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Su base mensile, a marzo il prezzo medio di un’auto usata è stato di quasi 22.100 euro, in leggero aumento rispetto al mese precedente (+1,9%) e in calo del 2,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Considerando il 2024, da inizio anno a marzo il valore è sostanzialmente stabile (-0,1%).

Auto più “giovani” e nuovi brand

A prima vista, insomma, anche l’usato elettrico manterrebbe rispetto alle termiche un valore differenziale vicino ai 10 mila euro, simile o addirittura superiore al nuovo.

Come ci spiega però Sergio Lanfranchi delCentro Studi di AutoScout 24 il mercato delle elettriche di seconda mano ha caratteristiche peculiari.

L’età media delle auto poste in vendita è di poco superiore ai 2 anni, contro i 7 anni di media delle termiche. Soprattutto perché la maggior parte dei brand sono di recente commercializzazione in Europa e in Italia. Si pensi per esempio alle elettriche cinesi.

Sull’usato si scarica la “guerra dei prezzi”

Inoltre nell’ultimo anno abbiamo assistito a una guerra dei prezzi che ha sensibilmente ridotto i listini del nuovo. Emblematico il caso Tesla.

Ciò premesso, Lanfranchi vede segnali di consolidamento del mercato: «I volumi dell’usato elettrico sono ancora bassi, sia nel nuovo sia nell’usato, ma non registriamo particolari difficoltà nell’incrocio fra domanda e offerta. La svalutazione delle auto elettriche sembra ancora un filo superiore a quella delle benzina e diesel, ma questo si spiega con i limiti d’uso che ancora non ne fanno un’auto per tutti».

Più in generale il trend dell’intero mercato «riflette un contesto dinamico nel settore delle auto usate, che dopo un lungo periodo di forti pressioni sul portafoglio degli italiani, sta finalmente cominciando a dare dei segni di assestamento».

Solo l’ibrido è in controtendenza

Dal grafico riportato qui sotto si nota che tra le diverse motorizzazioni le elettriche scendono assieme a benzina e diesel, mentre l’ibrido sale di costo, e dal 2019 ha registrato il calo più basso.

In particolare, nel primo trimestre 2024 il prezzo medio di un’auto usata ibrida è di 33.920 euro, in calo del -0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e del -3,1% rispetto a inizio anno. Su base mensile, invece, in marzo il prezzo medio di un’auto usata elettrica è stato di 34.750 euro, in calo del -0,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ma in aumento del 4,7% rispetto a inizio anno.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–