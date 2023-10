Anno: 01/2022 km: 24.000

Città: Carmignano di Brenta (PD)

prezzo: 33.000 euro

Giovanni mette in vendita la sua “fenomenale” Kona EV 64 kW perchè ha necessità di un’auto più spaziosa, che sarà anch’essa elettrica. Chi è interessato all’acquisto o vuole proporre un’altra auto d’occasione può inviare una mail a info@vaielettrico.it.

Giovanni ci scrive così:

“S ono un vostro iscritto sostenitore con tutte le mie forze. Vedo ogni vostro video e sono sempre d’accordo con quanto esponete.

Volevo chiedervi se potete pubblicare la richiesta di vendita della mia fenomenale Kona EV 64 KW versione full optional con pompa di calore. L’auto è stata immatricolata a gennaio 2022 e al momento ha 24.000 km. Non ha perso niente a livello autonomia, davvero e da 100 a 0 in percorsi non autostradali supera abbondantemente i 500 km di autonomia. In autostrada a 130 siamo sui 350. La vendo non perché non sia soddisfatto ma per passaggio ad altra EV più grande. Sono a disposizione per ogni info. Prezzo di vendita 33.000 euro.