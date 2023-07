Kia EV9, Saphir e Atlante: settimana flash

Kia EV9, i prezzi per l’Italia. Altro richiamo, ora in Cina, per la bZ4X. Atlante nelle autostrade francesi. Accelerazione della Lucid Saphir. 7 giorni in 3 flash.

Kia EV9: i prezzi partono da 76.450 euro

Il nuovo, grande Suv della Casa coreana sarà lanciato sul mercato italiano in autunno a prezzi non proprio popolari. Si parte da 76.450 euro per la versione Earth e da 81.650 euro per la versione GT-Line. Il lancio è preceduto dalla presenza dell’EV9 nel Kia Sustainability Tour, già in corso. Prossime tappe: Pescara 29 – 30 luglio; 15 – 24 settembre San Vito Lo Capo. L’ EV9 sarà disponibile a sei o sette posti ed è costruito sulla Electric Global Modular Platform (E-GMP), piattaforma specifica di Kia per i veicoli 100% elettrici. Dotato di una batteria di quarta generazione da 99,8 kWh, offre un’autonomia fino a 541 km (ciclo combinato WLTP). E dispone della tecnologia di ricarica ultra rapida da 800 V, che consente in 15 minuti di recuperare 239 km di autonomia presso le colonnine di ricarica HPC.

Kia EV9 e…/ La Lucid Saphir accelera più veloce di una F1

Chi l’ha detto che le auto elettriche non possono essere prestazionali? Il marchio americano Lucid Motors assicura che versione Saphir della sua berlina Air è in grado di battere in accelerazione qualsiasi monoposto di Formula Uno. L’ingegner Peter Rawlinson, n.1 del marchio di Newark, ha spiegato : “Se metti questa macchina sulla griglia di Formula Uno, sorpasserà il resto della griglia fino a circa 80 miglia (128,7 km/h). Al di sopra di 80 miglia, le F1 ottengono carico aerodinamico e hanno un miglior rapporto peso/potenza”. La Lucid Air Sapphire dispone di tre motori elettrici, per una potenza totale di 1.200 CV. E dichiara un’accelerazione da 0 a 60 miglia/h (0-96 km/h) in 1,89 secondi, leggermente migliore della Tesla Model S Plaid. In genere le Formula Uno sono accreditate di un’accelerazione 0-100 km/h in 2,5 secondi.

87 ricariche Atlante nelle autostrade francesi

In attesa di poter partecipare alle gare per le installazioni in autostrada da noi (ormai dovremmo esserci), Atlante si sta concentrando sulla Francia. Quattro nuove stazioni di ricarica ultra-rapida saranno installate nelle aree di servizio di Vinci Autoroutes. Sono a Chavanon (A89, Corrèze), Marguerittes Sud (A9, Gard), Meillac e Saint-Léger Ouest (A10, rispettivamente nella Gironda e nella Charente-Maritime). In totale saranno installati 87 punti di ricarica ultra-rapida, con potenza massima di 150kW per punto. Ogni stazione sarà inoltre dotata di punti di ricarica da 50kW, con connettori CHAdeMO e Tipo 2 per ricaricare tutti i modelli elettrici attualmente in circolazione. Atlante beneficia del sostegno finanziario del Ministero della Transizione Ecologica attraverso il piano France Relance.

