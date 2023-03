John Deere in elettrico con il tosaerba 225 E-Cut

In giardino e nei parchi l’erba si taglia a zero emissioni con 225 E-Cut. Il nuovo tosaerba di John Deere presentato di recente alla fiera Myplant & Garden di Milano.

Autonomia fino a 5mila metri, ricarica in cinque ore

Vediamo i dati tecnici di 225 E-Cut che, come sottolineano dall’azienda, ha il motore derivato dalla tecnologia ibrida 2500E, 2550, 2700 e 2750 E-Cut, e alimentato da un pacco batteria agli ioni di litio da 58 Volt/3,56 kWh.

Una buona capacità per un tosaerba: “garantisce un’ampia autonomia, fino a 5000 metri quadrati con una singola carica“. Uno strumento essenziale per un veicolo elettrico è il caricabatteria, in questo caso da 700 Watt che permette la ricarica al 100% in circa 5 ore.

Elettrificazione e digitalizzazione. La macchina monta il display TechControl, già presente su numerosi modelli di tosaerba delle serie E-Cut Hybrid, TerrainCut e PrecisionCut. Lo strumento permette il controllo su tutti i parametri di funzionamento.

Una macchina intelligente

Contribuisce alla qualità del taglio anche il giunto sferico di collegamento fra la macchina e l’unità di taglio che può ruotare in qualsiasi direzione e seguire perfettamente sia le ondulazioni del terreno sia i contorni del green, mentre i doppi rulli di trazione garantiscono una traslazione rettilinea. Roberto Foti Belligambi, territory sales manager turf & golf di John Deere Italia. “La full electric 225 E-Cut è l’ultimo ingresso di una gamma pensata per rendere il lavoro dei professionisti del verde più efficace, produttivo e qualitativamente impeccabile”.

