Ionity strappa a Tesla il capo della ricarica per l’Europa, Jeroen van Tilburg, che diventa il nuovo n.1 del network HPC creato dai costruttori auto tedeschi.

Ionity strappa a Tesla un manager di prima fila per cambiare marcia

A lasciare il posto a van Tilburg sarà Michael Hajesch, il manager ex BMW che ha guidato Ionity fin dalla fondazione, sei anni fa. Probabile che a spingere per l’avvicendamento sia stato il socio finanziario Blackrock, che da un anno e mezzo ha affiancato i soci fondatori, investendo 500 milioni. Nel comunicato ufficiale Hajesch viene ringraziato per “la creazione del team Ionity di oltre 200 persone, la definizione della futura strategia, lo sviluppo di nuovi prodotti. E la creazione di una forte struttura azionaria“. Ma evidentemente era tempo di cambiare marcia e il lavoro fatto da van Tilburg in questi anni con i Supercharger Tesla ha convinto i soci. Supercharger diventati un esempio non solo la rapidità con cui si sono espansi in tutto il continente, ma anche per l’affidabilità di funzionamento dimostrata in questi anni. Segno che van Tilburg aveva creato anche una rete di assistenza di tutto rispetto.

600 stazioni HPC in 24 Paesi europei, Italia compresa

Ecco come Ionity spiega la scelta del nuovo n.1: “Nel suo precedente ruolo di Head of Charging di Tesla nella regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), ha guidato con successo la crescita, lo sviluppo e la trasformazione della rete di Supercharger. La sua esperienza poliedrica include altri ruoli fondamentali in giganti tecnologici globali come Microsoft, Google e Netflix“. Attualmente Ionity gestisce 600 stazioni di ricarica in 24 Paesi europei, Italia compresa, con oltre 3.600 colonnine ad alta potenza. La mission del nuovo ad sarà ora quella di rendere redditizia una società che negli anni ha richiesto forti investimenti da parte degli azionisti. Con la prospettiva di trovare a medio termine un compratore, visto che né Blackrock né gli azionisti del settore auto sembrano interessati a restare in questo business a lungo.