Ioniq 6, MG4…novità a getto continuo

Ioniq 6, MG4…I nuovi modelli elettrici si susseguono a getto continuo. Questa settimana ne abbiamo selezionati due (in arrivo dall’Asia) tra i più interessanti.

Ioniq 6: la Hyundai va all’attacco di Tesla

Hyundai alza l’asticella della sua nuova gamma elettrica, svelando le linee della Ioniq 6, basata (come la 5) sulla Electric Global Modular Platform (E-GMP). Con un coefficiente aerodinamico di tutto rispetto: 0,21. La presentazione ufficiale, con tutti i dati tecnici, è in calendario per i prossimi giorni, ma tutto lascia pensare che anche la Ioniq 6 sarà un’auto da 800 volt, con ricariche super-rapide. E un pacco-batterie fino a 77,4 kWh, in grado si assicurare una notevole autonomia, ben oltre i 500 km. Con questo nuovo modello, il gruppo coreano si conferma tra i concorrenti più insidiosi di Tesla a livello globale nella fascia premium. Anche in maggio la Ioniq 5 e la Kia EV6 insieme hanno superato le 15 mila immatricolazioni, rispettivamente con 8.173 e 7.676 auto vendute.

MG 4 / Arriva a fine anno, con autonomia fino a 450 km

Il marchio è inglese, ma la proprietà (e la produzione) sono da tempo basati in Cina, con grandi ambizioni nell’elettrico. Questa MG 4 nasce su nuova piattaforma intelligente, la MSP (Modular Scalable Platform), sviluppata dalla Casa madre di MG, SAIC Motor. Sarà disponibile in Europa a fine anno, con la possibilità di scegliere tra due pacchi-batterie:da 51 o 64 kWh (autonomia 350 o 450 km). La trazione posteriore e la distribuzione bilanciata del peso (50:50) dovrebbero garantire una notevole piacevolezza di guida. Quanto alle dimensioni, parliamo di un auto piuttosto compatta: lunghezza di 4.287 mm (la stessa della VW Golf), una larghezza di 1.836 mm e solo 1.504 mm di altezza. Con un notevole spazio a bordo, ovviamente per 5 persone. La MG è già presente in Italia con due modelli elettrici: la ZS (164 immatricolazioni nel primo semestre) e la Marvel R (122).

———————-

— Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube —