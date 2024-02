L’ INEOS Fusilier sarà disponibile con due varianti: una esclusivamente elettrica e una elettrica con un piccolo generatore termico .

Un 4×4 elettrico. Sembra una contraddizione in termini. I fuoristrada sono per definizione “il veicolo senza limiti”, almeno nell’immaginario comune e sicuramente in quello pubblicitario. Ma quando parliamo di elettrico ci scontriamo con la questione autonomia, che sia reale o solo un’ansia la percezione rimane. INEOS ha risolto con il Fusilier.

Un fuoristrada dalle dimensioni leggermente più contenute rispetto al fratello Grenadier, progettato per offrire prestazioni off-road di prima classe e sviluppato in collaborazione a Magna.

Sarà disponibile in due versioni: una completamente elettrica e una elettrica con range extender. Ed è proprio questa la novità più interessante. Si tratta di un piccolo motore a benzina che abbinato a un generatore è in grado di ricaricare la batteria. Il vantaggio è che il propulsore lavora ad un regime ottimale e costante. Questo permette di ridurre al minimo le emissioni inquinanti e al contempo, in situazioni particolari, è in grado di estendere notevolmente l’autonomia.

Oggi è stato il giorno dell’annuncio e si prevede di vedere il il 4×4 in strada nel 2027. In questo lasso di tempo conosceremo più nel dettaglio le caratteristiche tecniche dell’INEOS Fusilier e già nell’autunno 2024 verranno svelati ulteriori dettagli. Per ora si sa che s arà costruito a Graz in Austria su un’apposita piattaforma “skateboard” abbinata a una struttura “top hat” , a un sotto scocca in acciaio con portiere e chiusure in alluminio.

“Il Fusilier – ha spiegato Sir Jim Ratcliffe, Presidente di INEOS – è un veicolo dall’aspetto eccezionale e le due scelte di propulsori garantiscono un’effettiva riduzione delle emissioni di CO2 senza compromettere le doti in fuoristrada e le prestazioni su strada. Siamo entusiasti di introdurre sul mercato un 4X4 elettrico ma stiamo iniziando a identificare le chiare limitazioni di una batteria elettrica in alcune situazioni. Crediamo che l’aggiunta di una variante elettrica ad autonomia estesa alla nostra line-up offrirà ai clienti una guida a emissioni molto basse senza l’ansia da autonomia che i guidatori di veicoli elettrici sperimentano oggi. Mentre sviluppavamo questo veicolo siamo giunti rapidamente alla conclusione che per andare verso l’elettrificazione, ma al contempo continuare a fare auto che i clienti vogliono guidare, occorre un mix di tecnologie di propulsione. I BEV sono perfetti in alcune situazioni, per esempio per i brevi viaggi e i servizi di consegna nei centri urbani, ma il nostro settore e i governi devono avere aspettative realistiche in merito alle altre tecnologie che possono contribuire ad accelerare il ritmo del cambiamento”.

