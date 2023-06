Indagine sulla morte della prof Prati nell”auto esplosa

Indagine sulla morte della prof Prati, 66 anni, la ricercatrice del Cnr che era a bordo dell’auto sperimentale esplosa venerdì scorso sulla tangenziale di Napoli.

Indagine sulla morte della prof Prati, ricercatrice CNR

Maria Vittoria Prati era apparsa subito in condizioni disperate. La nota ricercatrice aveva riportato ustioni di terzo grado sul 90% del corpo. E le sue condizioni erano apparse da subito gravissime ai medici del reparto specializzato dell’ospedale Cardarelli, dove è avvenuto il decesso. La scienziata era considerata un nome di riferimento nel campo dello studio delle emissioni e dell’utilizzo di combustibili alternativi. Laureata in ingegneria chimica, lavorava da oltre trent’anni all’Istituto motori del Cnr di Napoli, con il ruolo di senior researcher. L’Isituto Motori a lungo ha collaborato anche con il Centro Ricerche Fiat di Napoli, altra eccellenza. Dal 1° ottobre 2020 l’Istituto Motori è confluito nel nuovo Istituto di Scienze e Tecnologie per l’Energia e la Mobilità Sostenibili (STEMS)

Un prototipo costruito sulla base di una VW Polo

Con lei, sull’auto sperimentale ad alimentazione ibrida (gasolio più energia da un pannello solare) che è esplosa, c’era il laureando 25enne Fulvio Filace. Il giovane ricercatore è ricoverato nel reparto grandi ustionati del Cardarelli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Nelle prossime ore per Filace è programmata una nuova operazione, la sua prognosi resta riservata.Sull’episodio la procura di Napoli ha aperto un’inchiesta, per ora contro ignoti. Nell’ambito dell’indagine è stata sottoposta a sequestro un’auto-prototipo ‘gemella’ di quella distrutta. I magistrati la sottoporranno il mezzo all’esame dei periti, insieme ai resti del terribile incidente. Il prototipo esploso era stato costruito sulla base di una Volkswagen Polo, modificata e alimentata a gasolio ed energia solare. Maria Vittoria Prati e Fulvio Filace stavano viaggiando sulla Tangenziale di Napoli, in direzione Pozzuoli quando, poco dopo lo svincolo di Corso Malta, l’auto è improvvisamente esplosa.

—————————-