Incredibile Model 3: è la quarta auto più venduta in Europa

Incredibile Model 3: a marzo è stata la quarta auto più venduta in Europa, dietro solo a vetture tradizionali molto meno costose: Golf, Peugeot 208, Opel Corsa.

Incredibile Model 3: quasi 24 mila immatricolazioni

Elon Musk, il patron di Tesla, continua a ripetere che la Tesla Model Y diventerà presto l’auto più venduta al mondo. In assoluto, non solo tra le elettriche. Molti hanno preso queste parole come la boutade di un imprenditore un po’ guascone, ma i numeri cominciano a raccontare una realtà diversa. Le statistiche sulle immatricolazioni di marzo in Europa, per esempio, raccontano di un’altra Tesla, il Model 3, a immediato ridosso del podio. Una solo elettrica a sole 3 mila auto vendute dell’eterna Volkswagen Golf nella sue infinite declinazioni: benzina, diesel, metano, GPL, ibrida, plug-in…

— Le più vendute in assoluto: la Tesla tallona Golf &.C —

Un altro grafico messo in rete da Jato mostra come cambiano le preferenze degli automobilisti europei. Le auto tradizionali, a benzina e gasolio, sono passate da un dominio assoluto, il 96% di quota due anni fa, all’82% di marzo 2021. Le auto con la spina sono al 16% e avanzano mese dopo mese.

Parte forte la VW ID.4: quasi 5 mila auto vendute

Considerando le sole “auto con la spina”, invece, la distanza tra la Tesla Model 3 e la seconda tra le elettriche (BEV) più venduta è enorme. La Hyundai Kona insegue infatti con 5.650 immatricolazioni, precedendo la Renault Zoe, ferma a 5.373, risultato non esaltante per l’auto leader continentale in tutto il 2020. Non decolla la Volkswagen ID.3 (4.874), mentre molto promettente è il primo mese di immatricolazioni della ID.4 (4.766). In decima posizione fa capolino la 500 elettrica, a quota 3.415.

— Ibride plug-in (PHEV) e elettriche (BEV): la top ten —

Tra le ibride plug-in, invece, la più venduta è la Volvo XC40, a quota 5.364, davanti all’accoppiata francese Peugeot 3008 (4.763) e Renault Captur (4.355). Sono tutti e tre Suv, così come è un Suv la quarta plug-in, la BMW X1.