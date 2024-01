In Taycan dal 2021: il bilancio di Marco

In Taycan dal 2021: Marco, un lettore genovese, traccia un bilancio dei due anni e mezzo con la Porsche elettrica, con cui ha fatto 48 mila km senza problemi.

“Vorrei condividere con voi, la community di Google e YouTube di Vaielettrico la mia esperienza di quasi 3 anni di continui viaggi in elettrico assieme alla mia fedele Porsche Taycan Wagon! Era il 20 luglio 2021. All’inizio ero scettico, ma poi guardando varie recensioni e molti video, oltre che aver prenotato ben 3 test drive, mi sono deciso“.

In Taycan dal 2021: “Che prestazioni e che silenzio…”

“Era il momento di fare quel passo che non ci si aspetta di fare: passare dell’ibrido all’elettrico, e che scelta! Sono fiero di aver fatto questo importante acquisto anche perché: 1)non per forza una Porsche dev’essere termica per dare soddisfazioni (anzi), le prestazioni sono ottime! 2)quel silenzio che prima avevo in parte, ora è totale, e ciò riscuote una sensazione di rilassamento! Dicono: “Acquistare un’auto elettrica non ha senso, potrebbe esplodere! Sai poi quanto tempo impieghi per ricaricarla?” Provare per credere!

Finora ho fatto 48.000 km senza un minimo di preoccupazione! Certo, serve un planning per vedere le colonnine disponibili in autostrada, ma è così tanto difficile? Anzi, mio figlio si diverte così tanto a cercarle prima dei nostri viaggi! E poi diciamocelo, in autostrada non ci si ferma svariate volte per andare in bagno? Facciamo più soste noi che lei!“.

“Dicono di tutto sulle elettriche: esplodono, la ricarica dura una vita…”

“E poi, ultimo appunto che ti fanno, i tempi di ricarica... Considerando un’autonomia totale di circa 400/450 km a seconda del piede, ho impiegato circa 20 minuti per passare dal 20 a circa l’80%.

Però in quei 20 minuti ho mangiato e ho fatto tutto il resto. E sono libero di fare tutti questi chilometri senza inquinare, cosa che non un’auto termica facevo! E poi il fatto dell’esplosione… Non ci prendiamo in giro, sono esplose più auto termiche che elettriche…

E vi dirò di più! A breve acquisterò anche una Porsche Cayenne 100% elettrica come auto aziendale! Il mio augurio è che tutti quelli che screditano e insultano l’elettrico possano almeno provarlo e capire realmente cosa voglia dire fare un viaggio con queste auto. Perché altrimenti insultare ‘a gratis’ è inutile e assai da ignoranti a mio avviso„. Marco C.

Tesla Model 3 Standard Range: consumi a una sola cifra!! Guarda il VIDEO-TEST di Paolo Mariano

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-