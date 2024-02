In Sardegna non ci sono ricariche fast? Non è vero

ell’articolo del Sole 24 Oresi dice chenon sono disponibili. Il che non è vero, in quanto ci sono deisicuramente. Perché non sono citati? Contarli o meno (a livello nazionale) fa una bella differenza, anche se non tutti sono accessibili ad altre marche. Come d’altra parte lfanno parte di circuiti diversi alcuni dei qualiChe ne pensate?

Le stazioni potenti ci sono, anche in Sicilia…

Risposta. In effetti l’affermazione, attribuita al CEO di Repower Italia, Fabio Bocchiola, è quantomeno inesatta. Bocchiola dice che non ci sono punti di ricarica veloce né in Sicilia né in Sardegna. Ma basta scorrere la app di qualsiasi operatore per vedere che in entrambe le isole le stazioni fast ci sono, e non solo di Tesla. Ewiva, per esempio, ha quattro stazioni in Sicilia e due in Sardegna (in Viale Monastir a Cagliari e a Giave nel sassarese).

Ma anche Enel X e Be Charge hanno stazioni di ricarica fast, soprattutto nella zona di Cagliari. Qui a fianco le indicazioni di tutte le colonnine con potenza superiore ai 75 kW segnalate dall’App Be Charge.

Secondo l’articolo, che riporta uno studio di Repower sulla mobilità green in Italia, rispetto al resto d’Europa scontiamo ancora un gap anche nelle reti di ricarica.

Noi non siamo così pessimisti: in rapporto al parco circolante (tuttora modesto) di EV, disponiamo di un network di oltre 50 mila punti, come rileva il recentissimo studio di Motus-e. Il che non è male. Poi capita di trovare colonnine non funzionanti o inaccessibili perché utilizzate come parcheggio dai soliti maleducati, ma questo è un altro discorso.