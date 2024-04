In miniera nuovi carrelli elettrici Epiroc e ABB

In miniera entreranno nuovi carrelli elettrici sempre più performanti. L’annunciano Boliden, Epiroc e ABB che hanno concluso la prima sperimentazione di un nuovo sistema di carrelli da miniera completamente alimentati da batterie.

Il test in una miniera svedese: “Bilanciare aumento estrazione con emissioni”

Il test si è svolto nella miniera di Boliden a Kristineberg, nel nord della Svezia su un percorso di 800 metri e una pendenza del 13 per cento.

Con la mobilità elettrica aumentano le estrazioni minerarie. Lo sottolinea una nota: “E’ un momento chiave per l’industria estrattiva, chiamata a rispondere a pressioni crescenti per bilanciare l’aumento della produzione di minerali e metalli fondamentali con una riduzione delle emissioni di anidride carbonica e dei consumi energetici“.

Cresce la domanda di minerali

“Secondo le previsioni – prosegue la nota – la domanda di minerali essenziali per l’evoluzione della società verso l’energia pulita aumenterà da 1,5 a 7 volte entro il 2030, secondo la IEA 1, facendo dell’elettrificazione una priorità assoluta“.

Più lavoro in maniera con attenzione “alla salute e la sicurezza dei lavoratori“. Questa la promessa delle aziende partner del

progetto: “L’ambiente di lavoro sotterraneo possa essere migliorato notevolmente, abbattendo le emissioni, il rumore e le vibrazioni e, al tempo stesso, riducendo il costo totale per tonnellata“.

“Negli ultimi tre anni abbiamo lavorato in stretta collaborazione con i team di ABB ed Epiroc per compiere un altro passo avanti verso la miniera elettrica del futuro,” racconta Peter Bergman, General Manager Boliden Area.

Come funziona il carrello

Ciascun partner ha messo a disposizione un pacchetto di competenze per il processo di sviluppo. Epiroc ha aggiunto la ricarica dinamica al suo carrello a batteria elettrica Minetruck MT42 SG, equipaggiando la soluzione con il convertitore DC, gli inverter HES880 e i motori AMXE di ABB per aumentare la potenza.

Il carrello è dotato di un pantografo collegato a una catenaria aerea, una soluzione particolarmente adatta per rampe molto lunghe. La linea elettrica offre ulteriore assistenza al carrello da miniera a batteria sui tratti con pendenza maggiore a pieno

carico, estendendo l’autonomia e consentendo la rigenerazione della batteria nelle fasi di “deriva”, aumentando

notevolmente la produttività delle attività minerarie.

ABB ha creato l’infrastruttura dalla rete alla ruota, inclusa la progettazione del sistema di carrelli elettrici e la sottostazione di raddrizzamento per il tracciato di prova. La definizione degli standard e dell’interfaccia del veicolo è stata realizzata congiuntamente dai partner del progetto.

Per progettare una soluzione in grado di adattarsi alle oscillazioni di tensione lungo la linea, ABB ha collaborato con i suoi partner realizzando un gemello digitale che simulasse tutti gli scenari. Il risultato è un sistema di carrelli dinamico, con quadri elettrici intelligenti, sistemi di misura e massima trasparenza, con la capacità intrinseca di regolare la potenza secondo necessità

in qualsiasi momento.

Il progetto è stato finanziato dall’agenzia svedese per l’innovazione Vinnova con la misura “Industria sostenibile”. Boliden intende implementare un sistema di carrelli elettrici autonomi su larga scala nella miniera di Rävliden, un giacimento minerario satellite che costituisce un’estensione della miniera di Kristineberg, e ha commissionato a Epiroc un ordine per quattro carrelli Minetruck MT42 SG. La distanza totale sarà di 5 km a una profondità di 750 metri.

