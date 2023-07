Ricarica super fast a 30 cent: in Francia la catena di supermercati Les Mousquetaires lancia la sfida al ribasso, a prezzi inimmaginabili per l’Italia.

Ricarica super fast a 30 cent nei centri commerciali

Poi ci si chiede perché le auto elettriche in Italia non si vendono...Uno dei motivi è sicuramente il costo esagerato dell’energia elettrica e, di conseguenza delle ricariche. Soprattutto in confronto con la Francia, dove la corrente da sempre costa molto meno, in gran parte grazie alla produzione da nucleare. In un mercato vero come quello transalpino c’è anche una vera concorrenza sui prezzi. E Las Mosquetaires (gruppo Intermarché) rilancia la sfida con un costo al kWh incredibile. Più basso anche degli abbonamenti mensili più competitivi sul nostro mercato. È chiaro che, come già avviene da anni per benzina e gasolio, si tratta di offerte che mirano ad attirare clienti per il core business di queste catena, le vendite nelle gallerie. Con questa mossa Le Mosquetaires batte anche un marchio famoso per i prezzi imbattibili come Lidl, che in questa fase in Francia propone le ricariche ad alta potenza a 40 cent.

Sono prezzi in perdita? I conti li sanno fare…

Sono prezzi in perdita? Di sicuro queste grandi strutture commerciali sanno far bene i conti e alla fine si tratta di un investimento che si ripaga. E comunque i centri commerciali stanno diventando un luogo d’elezione per la ricarica dei veicoli elettrici. Il sito Automobile Propre, che dato la notizia, cita uno studio che conferma che chi non può ricaricare a casa apprezza di trovare le colonnine nei luoghi che frequenta di solito. Fai la spesa e intanto l’auto si ricarica. Se poi questo avviene a un prezzo molto concorrenziale e a potenze elevate, il gioco è fatto. Per le sue installazioni Le Mosquetaires ha firmato una partnership con NW, definito “leader in Francia nello stoccaggio e precursore nella ricarica ad alta potenza. Grazie alla tecnologia IECcharge“. Le stazioni offrono quattro punti di ricarica, due da 160 kW e due da 320 kW.