Il trasporto sostenibile alla Fiera di Milano: in arrivo NME e Transpotec Logitec

Dall’8 maggio alla Fiera di Milano si accendono i riflettori su NME-Next Mobility Exhibition e Transpotec Logitec. Le due manifestazioni si terranno in contemporanea e metteranno al centro le nuove sfide green ed innovative del mondo del trasporto di merci e persone.

Due fiere in una, indipendenti ma unite per un unico obiettivo: promuovere la mobilità sostenibile nel mondo del trasporto delle persone e delle merci.

L’appuntamento è per il prossimo 8 maggio, alla Fiera di Milano, quando apriranno i battenti in contemporanea NME-Next Mobility Exhibition, manifestazione dedicata alle politiche, alle soluzioni e alle tecnologie per la mobilità sostenibile, e Transpotec Logitec, fiera di riferimento per il settore dell’autotrasporto e della logistica.

Le due kermesse condivideranno per tre giorni – dall’8 al 10 maggio – la medesima location, con Transpotec Logitec che prolungherà l’apertura fino all’11 maggio.

Due fiere, un unico obiettivo

Conti alla mano, saranno oltre 500 le aziende presenti alle due manifestazioni, dislocate su 6 padiglioni fieristici. Manterranno ciascuna la propria identità ma offrendo agli operatori di settore l’opportunità di interessanti punti di contatto.

Il focus generale riguarderà il tema, sempre molto attuale, dello sviluppo della mobilità sostenibile. Le due manifestazioni condivideranno una serie di temi e sfide per il prossimo futuro e la loro sinergia proporrà una riflessione sullo stato dell’arte e l’evoluzione del trasporto, facendo il punto sia sul settore merci che sulla mobilità delle persone. Ognuna con le proprie specificità.

Next Mobility Exhibition, giunta alla seconda edizione, mette sul piatto l’evoluzione in chiave green del mondo del trasporto passeggeri. Saranno approfonditi temi legati alle motorizzazioni alternative, alle nuove infrastrutture di rifornimento e ricarica, alle potenzialità delle applicazioni digitali e di IA, costruite intorno alle esigenze di chi viaggia.

Sostenibilità, transizione energetica ed innovazione sono tematiche condivise anche dall’edizione 2024 di Transpotec Logitec, che farà da vetrina alle novità di prodotto, le tecnologie e le soluzioni green e innovative per tutti i comparti del trasporto merci e logistica avanzata.

Sul piatto il futuro del trasporto green

Questa sinergia fieristica nasce con l’obiettivo di offrire risposte concrete agli operatori di entrambi i settori, favorendo un dialogo aperto intorno alle prospettive comuni di sviluppo e mettendo a disposizione strumenti e know-how per raggiungerle.

Transpotec e NME punteranno sull’offerta espositiva ma non solo. È previsto anche un ricco palinsesto di convegni, appuntamenti formativi e workshop dedicati alle tematiche più calde per i due mercati, alla presenza anche delle istituzioni. Dal ruolo del mondo dei trasporti verso una maggiore sensibilità ambientale, allo sviluppo della tecnologia e la digitalizzazione come fattori importanti di innovazione. Al futuro di un settore che deve necessariamente evolversi per giocare un ruolo chiave nella transizione in atto.

