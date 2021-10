Il Suv cinese Aiways U5 a 42.750€: il prezzo è giusto?

Il Suv cinese Aiways U5 debutta in Italia a 42.750 euro: è un prezzo competitivo? Vediamo che cosa offre, come km di autonomia e tutto il resto.

Il Suv cinese Aiways: autonomia 410 km e motore da 204 Cv

Il Gruppo Koelliker, distributore per l’Italia, lo presenta come “il veicolo elettrico con il più basso consumo, già nei Guinness dei Primati“. Con una batteria da 63 kWh (garantita 8 anni o 150 mila km) e autonomia di 410 km. Il motore eroga una potenza di 150 kW (204 Cv). Le dimensioni sono da Suv medio-grande (segmento D): 4,68 m. di lunghezza, 1,86 m. di larghezza e 1,70 m. di altezza. Un primo paragone lo si può fare con la Skoda Enyaq, che ha dimensioni simili (è più corta di 4 cm.) e ha in gamma una versione (la “60“) con 62 kWh di batterie. Qui il prezzo parte da 40.600 euro, con autonomia di 413 km e motore meno potente della U5 (132 kW, 179 Cv). Poi è chiaro che occorre confrontare tra i diversi allestimenti e in questo la Aiways parte con ottima dotazione di base.

Un po’ di confronti con altri Suv: Enyaq, ID.4, EQA…

Modello Batteria Autonomia Lunghezza Potenza k Prezz i da Aiways U5 63 kWh 410 km 469 cm. 150 kW 42.750 Skoda Enyaq 62 413 465 132 40.600 Mercedes EQA 66 426 447 140 51.150 Volkswagen ID.4 52 343 458 125 43.800 Volvo XC40 Recharge 70 400 443 170 48.800

Come capacità della batteria (66 kWh), un confronto si propone anche con la Mercedes EQA (versione 250 Sport), che dichiara 426 km di autonomia. Quindi abbastanza in linea con la U5. Il motore è un po’ meno potente (140 kW-190 Cv) e l’auto più compatta (447 cm di lunghezza), ma i prezzi sono da Mercedes, da 51.150 euro. Su queste dimensioni c’è anche la Volvo XC 40, che è meno efficiente (400 km di autonomia con 70 kWh di batteria) e ha comunque prezzi da 48.800 euro. Infine un’occhiata alla Volkswagen ID.4, che ha una lunghezza vicina a quella della Aiways (10 cm. in meno) e prezzo d’attacco di poco superiore (43.800 euro). Ma con una batteria meno capace (52 kWh) e meno autonomia (343 km). Queste, però, sono tutte marche storiche: Aiways è una debuttante, fondata 4 anni fa. Con progettazione a Shanghai, fabbrica a Shangrao a produzione-batterie a Changshu, più un centro europeo a Monaco.

