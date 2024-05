Stop al solare nei campi? “Così triplica il costo del fotovoltaico”

Cin lo stop al solare nei campi “triplica il costo del fotovoltaico” denunciano gli operatori delle rinnovabili e le aziende pubbliche dei servizi. E l’Italia continua a smentire i suoi impegni internazionali.

Sono saliti sulle barricate gli operatori delle rinnovabili. E fin qui è più che comprensibile. Ma a protestare con forza contro il decreto del governo che vuole vietare l’installazione di pannelli fotovoltaico a terra nelle “aree agricole” è anche Utilitalia, l’associazione delle aziende di pubblici servizi. Quelle che ci portano a casa l’elettricità, per intenderci, ma anche l’acqua e si preoccupano di ritirare e riciclare i rifiuti.

Ultimo atto contro la transizione energetica. E gli impegni internazionali?

Il cosiddetto “decreto Lollobrigida” dal nome del ministro dell’Agricoltura che l’ha presentato, è solo l’ultima presa di posizione del governo Meloni contro la transizione energetica.

Lo ha già fatto in Europa votando contro la Direttiva casa green, in cui il Parlamento ha varato le regole per rendere più efficienti (e quindi limitandone le emissioni inquinanti) degli edifici. Lo ha fatto schierandosi per la difesa dei combustibili fossili, insistendo con progetti che ci legheranno ancora per anni alle infrastrutture del gas.

Per non parlare dei ritardi con cui l’Italia non si smuove dalle ultime posizioni continentale per la diffusione di auto elettriche: gli incentivi promessi ai primi di febbraio non hanno ancora avuto il via libera da parte del ministero delle Imprese, provocando il tracollo delle vendite di “green car”.

E ora è la volta dell’attacco al fotovoltaico. Con la scusa di difendere le aree che a piano regolatore sono segnate come agricole da distese di pannelli solari a dismisura, il governo ha approvato in consiglio dei ministri un decreto legge che vieta nuove installazioni a terra.

In realtà, a ben guardare, ci sono una serie di eccezioni. Ma l’iniziativa è quanto mai significativa, perché crea un nuovo precedente in cui l’esecutivo dimostra di non guardare al futuro dell’ambiente e alle nuove tecnologie legate alla decarbonizzazione.

Il decreto: divieto totale del fotovoltaico nei campi (ma ci sono le eccezioni)

Perché nelle slide diffuse dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, fedelissimo e cognato della premier Meloni, si legge che il divieto d’ora in poi sarà totale.

Le uniche eccezioni riguardano:

-i progetti già in corso e quelli di sostituzione dei pannelli che non impegnano nuova superficie;

-gli impianti che trovano spazio nelle aree di risulta di autostrade, aeroporti o aziende;

-i pannelli posti su piani rialzati o su pali, in modo che non tocchino terra.

In attesa di leggere il testo definitivo che non è stato ancora diffuso, non solo le associazioni ambientaliste ma anche gli operatori privati e le aziende pubbliche che stanno sviluppando impianti fotovoltaici in tutta Italia hanno protestato nei confronti del governo.

La rivolta degli operatori: questo è un danno per il Paese

“Riteniamo che il Dl Agricoltura, col divieto dell’agrivoltaico a terra, sia un danno per il Paese. Nessuno vuole una conversione selvaggia dei terreni agricoli, ma andrebbe fatto un ragionamento sulle aree agricole non più in produzione, che potrebbe essere conveniente convertire al fotovoltaico. Invece il divieto generalizzato non permette valutazioni economiche, non ha la flessibilità necessaria“. Come ha dichiarato il direttore generale di Utilitalia, Giordano Colarullo.

Il quale ha posto un tema centrale per comprendere la vicenda: “Attendiamo ancora il decreto sulle aree idonee per le rinnovabili, e con questo provvedimento si riducono le potenziali aree di sviluppo“. In altre parole, il governo preferisce mettere un divieto che pregiudica lo sviluppo delle rinnovabili.

Accontentando così le lobby più arretrate delle associazioni degli agricoltori, quando dovrebbe impegnarsi in un lavoro più razionale: decidere le aree da preservare per le culture di pregio o per i vincoli paesaggistici e fissare le regole perché le due attività possano convivere dove i pannelli non provocano danni alle attività agricole.

Il che porta alla conferma di un’altra contraddizione dell’attuale esecutivo. All’estero, si presenta agli appuntamenti internazionali confermando il suo impegno per la riduzione delle emissioni e della decarbonizzazione dell’economia. In politica interna fa l’esatto contrario.

Ed è quello che è appena successo. Solo pochi giorni fa, il governo ha ospitato alla reggia di Venaria a Torino il G7 dell’energia dove sono stati confermati gli impegni presi alla Cop28 di Dubai. Con l’aggiunta della chiusura delle centrali a carbone al 2030.

Una settimana dopo, il blitz del ministro Lollobrigida che ha provocato la reazione polemica del persino del suo collega all’Ambiente Gilberto Pichetto.

Pichetto ha fatto capire, anche con un comunicato, di essere stato preso alla sprovvista. E – a quanto riferiscono le cronache di Palazzo – sarebbe stato protagonista di un lungo scontro in Consiglio dei ministri.

Ma il risultato non cambia: come ha scritto in una nota, Elettricità Futura – associazione industriale del settore energia aderente a Confindustria – con lo stop al fotovoltaico a terra “si compromettono gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030“. Da un punto di vista economico-industriale “con questa decisione si renderebbe più cara l’energia che costa meno in assoluto, quella prodotta dal fotovoltaico a terra. L’elettricità prodotta con gli impianti fotovoltaici utility scale, infatti, costa un terzo dell’elettricità generata dagli impianti fotovoltaici residenziali sui tetti“.

Sempre che, una volta passate le elezioni europee, in sede di conversione del decreto il governo non cambi ancora la carte in tavola.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al canale YouTube –