Il generale Vannacci contro l’auto elettrica: era inevitabile e ora la conferma arriva dal nuovo libro in uscita, “Il coraggio vince”, come ci segnalano due lettori.

Il generale Vannacci: “Produrre batterie è altamente inquinante, smaltirle ancor di più”

“L‘auto elettrica ha un nuovo nemico. E che nemico. Niente meno che il generale Roberto Vannacci. Sono uscite le anticipazioni del suo nuovo libro, ‘Il coraggio vince‘ ed ecco il nostro impavido militare attaccare la mobilità green. Dicendo per esempio che il blocco europeo delle auto termiche al 2035 è “una follia assoluta”.

E che “l’elettrico è costoso, i bonus statali sono soldi dei cittadini, produrre batterie è altamente inquinante e il loro smaltimento lo è ancor di più”. In questo momento il nostro generale è l’autore di maggior successo in Italia. Meglio rassegnarsi, il partito degli anti-elettrico, già maggioritario, diventerà ancora più spavaldo„. Fabio Castellini

Ma dove le prende certe notizie il militare-scrittore? Supera i limiti della decenza…

“Vi segnalo questo articolo del Corriere della Sera. Siamo alle solite notizie false dette da chiunque ha fiato per parlare o, nel caso specifico, inchiostro per scrivere. Già il primo libro non meritava alcun commento serio, il secondo supera qualunque limite di decenza. Il mio occhio si è soffermato sul commento sulla sicurezza delle auto elettriche definite “a rischio incendio”.

Vorrei chiedere al Generale se possiede un cellulare e si è mai posto il problema che questo potesse prendere fuoco come lo fa con l’auto elettrica. Vannacci parla anche di studi scientifici internazionali secondo cui per ogni 100 kW/h di energia verde è necessario immettere altri 100 kW/h di energia fossile.

Un caro amico fiorentino, con il piglio di tutti i toscani, nel commentare le notizie false sui media mi disse: “Se ci pensi bene chi dice certe fandonie è come il vecchio e caro scemo del villaggio. Vivendo in un piccolo paese tutti lo conoscono e nessuno lo prende seriamente, ma sui social in mezzo alla massa riesce a nascondersi bene„. Marco Di Paola

Risposta. Replica telegrafica: se il nostro amato generale dice queste cose, vuol dire che l’auto elettrica è sulla strada giusta. Grazie, Vannacci.