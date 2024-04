Il fotovoltaico che sfrutta i riflessi della neve (e quindi produce energia anche il sole non c’è) nasce sulle colline di Robilante, in provincia di Cuneo.

Si tratta di 2.246 pannelli fotovoltaici bifacciali, realizzati da Gesco per conto di Sibelco Italia. Capaci di convertire in energia elettrica anche la componente di luce solare riflessa dalla neve sul retro dei pannelli. Sibelco produce sabbie e minerali industriali. Il nuovo l’impianto, secondo un comunicato, “consentirà di autoprodurre una parte dell’energia elettrica dello stabilimento di Robilante. Abbattendo di oltre il 40% il prezzo dell’energia elettrica rispetto al prezzo di acquisto dalla rete“. L’impianto Sibelco sorge in una comunità montana a 800 metri di quota, su una superficie piana di proprietà di circa 12 mila metri quadrati, circondata dalla vegetazione. Per ridurre l’impatto e garantire la produzione di energia elettrica anche in inverno, Gesco ha posizionato i pannelli fotovoltaici bifacciali seguendo la linea degli alberi. A un’altezza di 1,5 metri da terra.

Potenza di pico di 999 kW: ecco come è stato ideato

L’impianto ha una potenza di picco di 999 kW. Non ha richiesto immobilizzazioni di capitale da parte di Sibelco: i costi di realizzazione sono a totale carico di Gesco, con un contratto di prestazione energetica potenziato denominato Share to Save. Unico impegno a carico di Sibelco: il pagamento, a prezzo agevolato, dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e consumata dallo stabilimento. “Ottimizzare i consumi e i costi energetici è diventata una necessità per qualsiasi azienda. Non avendo superfici sufficientemente interessanti sulle coperture dello stabilimento, abbiamo trovato in Gesco il partner tecnologico per realizzare una soluzione innovativa a terra. Integrata perfettamente con l’ambiente circostante. Ci permetterà di ridurre considerevolmente i consumi, il costo dell’energia e le emissioni di CO2 in atmosfera”, spiega Stefano Santoro, Energy Manager di Sibelco.