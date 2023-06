Il caso della Zoe “esplosa” a Treviso: che è successo?

Il caso della Zoe “esplosa” a Treviso (così viene riportata dai media locali) ci viene segnalata da due lettori, Andrea e Francesco. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Il caso della Zoe: era parcheggiata in garage, che cosa è andato storto?

“V i seguo da tempo ormai e apprezzo i vostri articoli e l’approccio alle tematiche legate alla mobilità elettrica. Guido elettrico da 3 anni e mezzo, prima con una Smart e ora con una ID.3. E sinceramente faccio fatica a pensare di ritornare a una Ice, apprezzando particolarmente il feeling alla guida che mi dà l’elettrico. Oltre ai vantaggi innegabili sul fronte costi di esercizio e manutenzione. Nonostante questo, ho sempre prestato molta attenzione alle notizie di incendio e problemi collegati alle batterie… E batteria di una Zoe è esplosa divellendo il portellone posteriore. Io sapevo che in rari casi può capitare la combustione, non l’esplosione della batteria. Inoltre la batteria non è sul fondo dell’auto? Volevo chiedere un vostro parere su cosa può essere accaduto. Grazie per il vostro ottimo lavoro “ . Andrea Mestriner, Treviso. i seguo da tempo ormai e apprezzo i vostri articoli e l’approccio alle tematiche legate alla mobilità elettrica., prima con unae ora con unaE sinceramente faccio fatica a pensare di ritornare a una Ice, apprezzando particolarmenteche mi dà l’elettrico. Oltre ai vantaggi innegabili sul fronteNonostante questo, ho sempre prestato molta attenzione alle notizie di incendio e problemi collegati alle batterie… E un episodio particolare è successo proprio nella mia città. Da quanto si apprende dai giornalisti, a causa di un guasto, ladivellendo il portellone posteriore. Io sapevo che in rari casi può capitare la combustione, non l’esplosione della batteria. Inoltre la batteriaVolevo chiedere un vostro parere su cosa può essere accaduto. Grazie per il vostro ottimo lavoro

“S ono preoccupato per le (poche!) auto elettriche parcheggiate nel mio garage.

pagheranno i danni in caso di incendio/esplosione? Allego link “ . Francesco Virgilio, Roma I proprietariin caso di incendio/esplosione? Allego

Un’indagine seria, con la sicurezza non si scherza

Risposta . Siamo in attesa di capire che cosa può essere accaduto, anche perché i media locali riferiscono che la Zoe non era in carica. Sulla sicurezza non si scherza e non vogliamo azzardare ipotesi che non siano suffragate da quanto hanno rilevato sul posto i Vigili del Fuoco o altre autorità. E resteremo in contatto anche con la Renault, che ovviamente dovrà capire a sua volta dove e come sono scaturite le fiamme. Una cosa è sicura: contrariamente a quanto pensa qualcuno, non siamo qui per difendere le auto elettriche a prescindere. Ma per informare su tutto, pregi e difetti, senza paraocchi. Quanto al risarcimenti di eventuali danni, la responsabilità non è diversa tra un’auto elettrica e una termica.