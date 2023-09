Idrogeno troppo caro, molto più dell’elettrico

Idrogeno troppo caro, fino a 14 volte più costoso dell’elettrico. La nuova rilevazione viene dalla California, comparando Toyota Mirai e Tesla Model 3.

Idrogeno troppo caro: confronto Toyota Mirai – Tesla Model 3

I calcoli non sono stati fatti da una lobby dell’elettrico, ma da una testata specializzata proprio nell’idrogeno come Hydrogen Insight. E aggiornati dopo un massiccio aumento del prezzo dell’idrogeno stesso. L’articolo spiega che il primo rivenditore di carburante H2 della California, True Zero (gestisce 37 delle 53 stazioni di rifornimento nello Stato), ha rincarato a 36 dollari al kg. In precedenza il prezzo era di circa 30 dollari al kg. Andando indietro, all’aprile 2021, addirittura 13,14 dollari: in due anno e mezzo, è quasi triplicato. E così ora un pieno nella Toyota Mirai (5,6 kg) costa la bellezza di 201,60 dollari. Dato che l’autonomia è di 647 km, si tratta di un costo di circa 0,31 dollari per km. Il confronto è stato fatto con una Tesla Model 3 con batteria da 60 kWh, la cui ricarica completa costa in California solo 11,94 dollari. Qui l’autonomia è di 535 km e il costo al km è di circa 0,023 dollari. Stiamo parlando di costi dell’energia elettrica americani, particolarmente bassi, ma resta comunque un dislivello impressionante.

In Italia finanziati 36 distributori: troveranno clienti?

Hydrogen Insight riferisce anche che le autorità californiane pensano di concedere un sussidio di 300 milioni di dollari per il rifornimento di idrogeno. Pur ammettendo che la mossa rischia di rivelarsi uno “spreco di denaro pubblico”. C’è da chiedersi a questo punto se non rischi di rivelarsi un azzardo anche l’ingente investimento che si sta facendo in Italia per finanziare una prima rete di distributori di idrogeno. A marzo è stato annunciato dove saranno collocati i 36 impianti finanziati dal Ministero dei Trasporti con un contributo di 103,5 milioni di euro ottenuto grazie al PNRR. Le. Le aree scelte riguardano soprattutto zone strategiche per i trasporti stradali pesanti, i più accreditati a servirsi dell’idrogeno, dato che la vendita di auto resta sostanzialamte a zero. Ma è chiaro che anche per questi mezzi, camion o bus che siano, i prezzi devono essere competitivi, anche nel rapporto con il metano e la stessa elettricità.