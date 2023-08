I luoghi comuni degli italiani sull’elettrico: Mattia, un lettore, ce li pone sotto forma di sei domande, con un tono vagamente inquisitorio. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

I luoghi comuni degli italiani in 5 domande

“C he cosa farà scendere i prezzi folli delle elettriche oltre la mega-diffusione ammesso accada? Come fare immaginando vie cittadine piene di auto parcheggiate la sera, dato che il 70% delle persone non ha un box, riempire di colonnine ogni via di città, una per posto auto? Come portare l’elettricità in autostrada? Che senso ha un’ Europa elettrica se in Africa in Asia in Sud America nessuno avrà l’elettrico? Che salvezza per il pianeta è? “. Mattia Federati

Prezzi, ricarica in città, autostrada, inquinamento: ecco le risposte