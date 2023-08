Nel mondo dei motori l’estetica retrò ritorna sempre in auge, anche per gli scooter elettrici. Oggi è facile imbattersi in veicoli tecnicamente al passo con i tempi, ma dallo stile che ricorda un mondo che non c’è più.

Nel settore moto e scooter questo trend esiste da sempre e la rivoluzione elettrica non l’ha certo rallentato. Anzi. Il mercato degli e-scooter offre più di un’opzione per chi non disdegna il connubio tra modernità di contenuti e tradizione delle forme.

Nell’ampio panorama degli scooter elettrici abbiamo selezionato 5 modelli che rispecchiano queste caratteristiche. Con quale vi fareste un giretto in città?

Vespa elettrica

Chi meglio della Vespa è sinonimo di moda che non passa mai. I suoi scooter iconici degli anni ‘50 e ‘60 sono tra i più noti ed apprezzati di sempre nel mondo delle due ruote, ancora oggi scopiazzati, per non dire a volte “clonati”, da chi vuole dare un tocco di stile alle proprie creazioni.

Un simbolo del Made in Italy nel mondo non può non essere al passo coi tempi. Da qui l’avvento della Vespa elettrica. Uno scooter di concezione moderna, ma che affonda nella tradizione le sue forme retrò, bilanciate su un veicolo a zero emissioni.

Proposta nelle varianti L1e (45 km/h) e L3e (70 km/h), la Vespa elettrica ha un’autonomia dichiarata che raggiunge i 100 km, grazie a batterie fisse da 4,2 kWh.

Il motore ha una potenza di picco di 4 kW e 200 Nm.

In giro, anche dell’elettrica, si trovano ormai figli e figliastri ma il purista sa che di Vespa ce n’è soltanto una. Ovvio, il prezzo risente del “peso” del brand: 7.199 euro.

Garelli Ciclone



Gli amanti dei “tuboni” in voga negli anni Ottanta saranno contenti. Il mitico Garelli Ciclone è rinato in versione elettrica da qualche anno, rilanciando lo storico marchio italiano.

Protagonista di un’epoca, il Ciclone è stato per diverso tempo uno scooter particolarmente apprezzato dagli italiani, con il suo caratteristico telaio tubolare monotrave, il motore a marce, le ruote a raggi e i tanti accessori di cui era equipaggiato.

Oggi quel ciclomotore si ripresenta in chiave elettrica, in diverse colorazioni e allestimenti, con la stessa voglia di stupire che aveva un tempo. Il fascino retrò e sbarazzino si abbina ad un carattere che è rimasto tipicamente urbano.

Le prestazioni sono da “cinquantino”, con 120 km di autonomia massima dichiarata. Sul mercato è presente anche in versione E4, un po’ più potente del modello base.

I prezzi vanno da poco più di 3.000 euro per il Ciclone standard ai 4.500 euro della versione potenziata.

Motron Cubertino



Affonda a piene mani nel passato anche il Motron Cubertino, uno degli scooter elettrici lanciati dal nuovo marchio in seno all’austriaca KSR Group.

Lo stile ricalca per filo e per segno quello dell’iconica Honda Super Cub di 60 anni fa, modello evergreen di estremo successo, prodotto ancora oggi in chiave moderna.

In realtà i più attenti potranno vederci anche molto del Galletto, scooter a ruote alte ideato da Carlo Guzzi nel lontano 1950.

Motron Motorcycles ha scelto di rinverdire quelle forme retrò così particolari, proiettandole su un ciclomotore a zero emissioni adatto al contesto urbano. Le specifiche non consentono voli pindarici ma il look è senza dubbio originale se paragonato agli scooter futuristici di ultima generazione.

La scelta vintage non ha ripercussioni eccessive sul prezzo, anzi. Cubertino costa 2.599 euro.

Felo FW-03

È una delle novità più interessanti in arrivo sul mercato europeo. Uno dei protagonisti dell’ultimo Eicma.

Il piccolo e sportivissimo FW-03 è il prodotto di punta della cinese Felo, azienda della galassia Kymco, che ha anche una filiale italiana.

Si tratta di una sorta di minimoto elettrica che punta molto sull’estetica per piacere.

Qui il riferimento del passato è ancora in casa Honda, nello scooter CUB EZ-9, prodotto nella prima metà degli Anni ’90.

Le forme sono davvero particolari, a metà tra uno scooter e una piccola moto da cross, con ruote basse e larghe, sella piatta e frontale a” becco” pronunciato (che ricorda molto da vicino quello di un altro modello iconico, l’Mbk Booster…).

Un design semplice, ripreso in toto anche nella tradizionale colorazione Honda rosso-bianca-blu.

Il look è il punto di forza del Felo FW-03, ma anche le prestazioni promesse sono comunque interessanti. Motore da 6 kW di picco, velocità fino a 80 km/h, batterie fisse e ricaricabili anche dalle colonnine per auto, autonomia fino a 120 km.

Si attende il suo arrivo in Italia. Il prezzo dovrebbe partire da 6.100 euro.

Etropolis Retrò



“Un bel contrasto fra le linee sinuose di una simpatica motoretta anni Sessanta e la brillante e silenziosa novità della propulsione elettrica”. Un nostro lettore definiva così un anno fa il suo nuovo acquisto: Etropolis Retrò. Uno scooter “decano” del settore, dalle spiccate forme old style, nato dieci anni fa con batterie al piombo e oggi rilanciato nella versione Lithium più performante ed ecologica.

Etropolis fa parte della multinazionale SiG Solar Group, attiva nelle rinnovabili, che ha sede in Germania e ha una succursale italiana alle porte di Bassano del Grappa (VI). Nel settore della mobilità sostenibile produce e-scooter ma anche eBikes e il suo Retrò è senz’altro il veicolo stilisticamente più interessante.

Il look rievoca i tempi d’oro dei primi scooter anni ‘50, con la caratteristica coda allungata e il manubrio largo e avvolgente. Lo spirito però è assolutamente moderno e le prestazioni da buon ciclomotore elettrico da città. L’autonomia dichiarata è fino a 110 km (in modalità ECO), con batteria da 60V-36h che si ricarica all’80% in 3 ore.

Giovanili le colorazioni, in cui spicca il giallo fluo.

Il prezzo è di poco inferiore ai 3.000 euro.

