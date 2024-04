Anno : 8/2019

: 8/2019 Km : 44.000

: 44.000 Check batteria : 100%

: 100% Città: Carpi (Mo)

Carpi (Mo) Prezzo: 20.900 euro

Hyundai Kona 64 kWh vendesi. La propone Francesco, un lettore di Carpi (Mo). L’auto, immatricolata nell’agosto 2019, ha percorso 44 mila km. Per le vostre proposte (di cessione o di acquisto) potete scrivere a info@vaielettrico.it.

Hyundai Kona 64 kWh con 44 mila km a 20.900 euro

Ecco come Francesco descrive la sua auto: “Vendo la mia Hyundai Kona xPrime 64 kWh del 28/08/2019. Macchina con sistema di guida di Tipo 2, con batteria nuova sostituita a Marzo, come si vede anche dal test Power Check Control e Car Scanner con stato di capacità al 100%. Sempre ricoverata in garage, con gomme estive che hanno percorso 7.000 km, sempre tagliandata e revisionata, garanzia attiva sia sulla macchina che sulla batteria. La macchina dispone anche di P.C.C. a vita senza bisogno di pagare abbonamenti utilissimo nel pianificare i viaggi per utilizzare ogni singolo elettrone stoccato in batteria. La vendo per passaggio a altra elettrica di recente costruzione. Il prezzo di vendita è di 20.900 euro“. Per contatti si può scrivere direttamente al proprietario a netgear_79@yahoo.it oppure alla redazione a info@vaielettrico.it .