Ricarica nell’agriturismo: possiamo pubblicizzarla?

Fabrizio e Iolanda ci chiedono se sia opportuno pubblicizzare la possibilità di ricarica per auto elettriche offerta agli ospiti del loro agriturismo in provincia di Macerata. Certo che sì.

La presa della nostra Dacia Spring anche per gli ospiti

“Buon pomeriggio dalle Marche.

Abbiamo un quesito per la vostra redazione.

Da dicembre 2022 abbiamo una Dacia elettrica e da pochi mesi istallato

una comune presa di corrente 220V protetta nel giardino del nostro piccolo agriturismo nelle Marche, a Morrovalle in provincia di Macerata, per la ricarica della

nostra auto.

Poi metteremo una ricarica veloce

In attesa di poter capire se e come poter istallare una ricarica veloce, prevedendo anche un ampliamento del nostro impianto fotovoltaico, credete sia corretto “pubblicizzare” la ricarica lenta a 220V, magari chiedendo loro anche un piccolo contributo, peri turisti ?

Grazie un buon lavoro e un saluto dalle Marche„. Fabrizio Foglia e Iolanda Marchegiani.

Ottima idea, giusto pubblicizzarla. Lo facciano altri

Risposta- Più che corretto pubblicizzarlo: è un servizio indispensabile e quindi assai gradito ai viaggiatori elettrici. Cominciamo noi, aggiungendo alcune informazioni utili: Agriturismo Ponterosa, contrada Montigliano 14, 62010 Morrovalle MC Italia.

Anzi, ne approfittiamo per chiedere ad altri suoi colleghi di fare altrettanto.

Due wallbox meglio di una colonnina veloce

Un suggerimento, però: anzichè pensare di installare una ricarica veloce, perchè, avendo la potenza contratturale necessaria, non valutate la possibilità di installare due wallbox? Spendereste meno e offrireste un servizio perfetto ai turisti che passano la notte nel vostro agriturismo. Una ricarica lenta di una decina di ore, anche a soli 3 kW, è più che sufficiente a garantire i giretti di giornata o l’autonomia necessaria a raggiungere una ricarica fast o ultrafast l’indomani. Un piccolo supplemento ricarica di qualche euro è più che legittimo: nessuno avrebbe da ridire.

Occhio alla presa e all’impianto, fateli controllare

Nel frattempo vi consiglieremmo di far controllare l’impianto elettrico da un tecnico qualificato: Cavi e prese devono sopportare uno stress prolungato e superiore a quello per il quale sono stati progettati. Potrebbero esporvi a qualche rischio.

I migliori auguri di Vaielettrico per una stagione d’oro.

