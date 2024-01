Guerra nel Mar Rosso, Tesla e Volvo fermano le fabbriche europee

Nuova crisi per gli approvvigionamenti di componenti per l’automotive a causa della situazione nel Mar Rosso dopo gli attacchi anglo-americani in Yemen. Tanto che Tesla e Volvo interromperanno le attività nelle rispettive fabbriche di Berlino e Gent.

Tesla sospenderà la produzione dal 29 gennaio all’11 febbraio nella Gigafactory di Berlino-Brandeburgo a Gruenheide. Volvo lo farà già dalla prossima settimana nella sua fabbrica in Belgio.

Gli attacchi dei ribelli Houthi nel Mar Rosso avevano messo in crisi da oltre due settimane la rotta commerciale del Canale di Suez dove passa la quasi totalità di componenti chiave per l’industria automobilistica, come elettronica di bordo, sensori e semiconduttori, celle batteria.

Il sindacato dei metalmeccanici tedeschi, l’Ig Metall, ha avvertito che l’interruzione avrà conseguenze anche per la forza lavoro.

E dopo i bombardamenti di venerdì notte sullo Yemen si teme che la situazione possa addirittura peggiorare. Gli spedizionieri, per esempio, hanno già triplicato il costo dei noli per i container, passati da 150 a oltre 500 dollari.

Forniture al rallenty e costi alle stelle

Gli analisti prevedono che anche altre case automobilistiche subiranno le conseguenze del conflitto nel Mar Rosso. Comprese le big cinesi che attraverso il Canale di Suez riforniscono l’Europa di veicoli finiti e pezzi di ricambio per l’assistenza.

Le compagnie di navigazione hanno dichiarato che queste problematiche probabilmente continueranno nei prossimi mesi e hanno consigliato alle aziende di rivedere la gestione dei loro inventari. Le navi container infatti saranno dirottate verso il Capo di Buona Speranza, nella punta meridionale dell’Africa. Questo allunga di diversi giorni il viaggio e impone un costo economico, ambientale e climatico enormemente più elevato.

Potremmo quindi ritrovarci nella situazione del periodo della Pandemia, con abissali ritardi nelle consegne e prezzi alle stelle.

