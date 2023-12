Guasto alla Zoe con appello alla community

Guasto alla Zoe: un rivenditore emiliano di auto usate non trova il pezzo di ricambio. E si appella alla community per capire se qualcuno ha notizie in merito. A fine articolo i suoi recapiti, in alternativa scrivete a info@vaielettrico.it .

Guasto alla Zoe: il pezzo di ricambio non si trova, qualcuno ci può aiutare?

Ecco il testo del messaggio che ci ha fatto pervenire la società Motor One di Ponte Samoggia: “Siamo una rivendita di autoveicoli usati in provincia di Bologna ed abbiamo una domanda da porre. Abbiamo avuto agli inizi di settembre 2023 un guasto al motore elettrico con improvviso fermo di una Renault Zoe Z.E. del 2017 con 22.300 km percorsi e pacco batterie da 21 kWh a noleggio da una consociata Renault. Ed è dal 06/09/2023 che la vettura è stata ricoverata prima in un’officina Renault a Castelfranco Emilia e successivamente a Bologna in un grande centro riparazioni Renault. Questo poiché la precedente officina non aveva le abilitazioni per la sostituzione del motore elettrico, ma solo la possibilità di fare le diagnosi a mezzo computer della casa costruttrice“.

Con situazioni come questa l’elettrico non decolla

Ecco quindi l’appello: “Chiediamo alla comunità se qualcun altro ha avuto su questo tipo di veicolo un guasto da dover sostituire il motore elettrico e l’inverter. E, soprattutto quanto tempo ha dovuto attendere poiché pare che un parte meccanica dell’inverter non sia attualmente disponibile al magazzino ricambi in Renault Italia. E tantomeno Renault Francia. Se si vuole portare avanti il discorso dell’elettrico in Italia e poi succedono queste cose che alla fine del 2023 hanno del grottesco come si può pensare di elettrificare tutto il parco veicoli?. In attesa di un Vostro gradito riscontro siamo a porgere cordiali saluti”. Motor One srl, Via Emilia 357, 40011 Ponte Samoggia (BO).

